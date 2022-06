Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Mais atualizações

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2022

O Governo ucraniano decidiu suspender exportações de gás, carvão e fuelóleo, dados os impactos da invasão russa.Numa resolução aprovada esta segunda-feira, a suspensão é associada à "agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia e à imposição da lei marcial" no país.O presidente da câmara de Mariupol, que deixou a cidade, afirma em declarações à BBC que a destruição das infraestruturas locais, no início da invasão russa, foi bem coordenada. Vadym Boichenko alega que as forças russas receberam coordenadas de "traidores"."Eles sabiam onde bombardear. Houve muito traidores que deram coordenadas. Tudo o que tínhamos, tudo o que é considerado infraestrutura crítica da cidade, foi destruído nos primeiros sete dias", disse."Havia 15 centrais de energia na cidade. Nem o presidente da câmara sabia onde estavam. E eles sabiam e, numa semana, destruíram todas as 15. A cidade ficou sem luz", acentuou.Jens Stoltenberg esteve esta segunda-feira reunido com a primeira-minista sueca, Magdalena Andersson. A governante agradeceu ao secretário-geral da Aliança Atlântica o "papel facilitador" que este tem desempenhado no processo de alargamento da organização à Suécia e à Finlândia, num quadro de objeções levantadas pela Turquia."A minha ambição é que estas questões sejam resolvidas. Temos muito para oferecer à NATO, quer a Suécia, quer a Finlândia. Seremos bons prestadores de segurança para a região e para a NATO, incluindo a Turquia", enfatizou Andersson.Por sua vez, Stoltenberg sublinhou que "a Suécia é um vizinho da NATO e um grande amigo"."Partilhamos os mesmos valores, partilhamos a mesma vizinhança e partilhamos os mesmos desafios da agressão da Rússia", quis vincar o responsável.O Reino Unido aumentou substancialmente o volume de gás natural bombeado para a União Europeia, no contexto da invasão russa da Ucrânia, o que potenciou uma subida das exportações britânicas.Deve estar perto a tomada da região ucraniana do Donbass pelas forças russas. Prevê-se que Moscovo procure, depois, tomar a zona sul do país.Paulo Jerónimo e Marques de Almeida, enviados especiais da RTP à Ucrânia, dão conta dos últimos desenvolvimentos no terreno.A Rússia conseguiu afastar as tropas ucranianas do centro de Severodonetsk.É a própria defesa ucraniana que o admite, com o governador da cidade a admitir que a derrota pode estar a dois dias de distância.Até 1.200 corpos, incluindo restos mortais encontrados em valas comuns, continuam por identificar na Ucrânia, adianta o chefe da Polícia Nacional do país, citado pela Interfax.Segundo Ihor Klymenko, foram abertos procedimentos criminais relativos às mortes de mais de 12 mil pessoas.Perto de 75 por cento das vítimas mortais eram homens, dois por cento crianças e as demais mulheres.Só na região de Kiev, morreram mais de 1.500 civis. Cento e dezasseis corpos foram encontrados numa única vala comum em Bucha."É um longo processo, bastante trabalhoso, porque muitos corpos estão em estado de decomposição", explicou Klymenko.O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu esta segunda-feira "uma reavaliação" das despesas militares do país, face ao evoluir da guerra na Ucrânia.A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indicou esta segunda-feira que o crescimento económico nos países que a integram deverá desacelerar nos próximos meses, desde logo na Europa, fruto dos impactos da guerra na Ucrânia."Os mais recentes CLI [Indicadores Compósitos Avançados, do inglês Composite Leading Indicators], que visam antecipar flutuações cíclicas na atividade económica, estão alinhados com as últimas perspetivas económicas da OCDE, que reviram em baixa as previsões de crescimento global devido ao impacto da guerra na Ucrânia e às contínuas interrupções nas cadeias de abastecimento", adianta a organização em comunicado."os CLI estão agora iguais ou abaixo dos níveis de tendência de longo prazo na maioria das principais economias da OCDE"."Impulsionados pela inflação alta e pela confiança muito baixa dos consumidores, os CLI apontam para uma perda de dinamismo de crescimento no conjunto da Zona Euro, incluindo na Alemanha, França e Itália, e também no Reino Unido e no Canadá", completa.Os arsenais nucleares do mundo deverão ser substancialmente reforçados nos próximos anos, o que acontecerá pela primeira vez desde o cair do pano sobre a Guerra Fria. O risco da utilização deste armamento de destruição em massa crescerá a par. É o que antevê o Instituto Internacional de Estocolmo para a Investigação da Paz (SIPRI, na sigla em inglês), citado na ediçãodo jornal britânicoAs tropas ucranianas que permanecem na região de Severodonetsk devem "render-se ou morrer", clamou Eduard Basurin, representante militar da autoproclamada República Popular de Donetsk, no Donbass.Em declarações a jornalistas em Donetsk, Basurin afirmou que as forças ucranianas já não serão capazes de abandonar Severodonetsk: "As divisões ucranianias estão ali para sempre".Eduard Basurin disse ainda que a última ponte que ligava Severodonetsk à cidade vizinha de Lysychansk foi destruída.A Rússia terá obtido lucros de 93 mil milhões de euros em receitas de exportações de combustíveis fósseis nos primeiros 100 dias da guerra na Ucrânia. É o que estima o Centro para a Investigação em Energia e Ar Limpo, da Finlândia.Pelo menos 61 por cento destas exportações, no valor de 56 mil milhões de euros, tiveram por destinatários países-membros da União Europeia.A seguir à China, a Alemanha é ainda a maior cliente da Rússia. Entre 14 de fevereiro e 3 de junho, as exportações russas de combustível para a Alemanha atingiram os 12,1 mil milhões de euros.O Ministério russo da Defesa afirma que os mísseis das forças de Moscovo destruíram uma elevada quantidade de armas e outro equipamento militar no leste da Ucrânia, incluindo material fornecido por norte-americanos e europeus.Os mísseis "de alta precisão", adianta o Governo russo, atingiram os alvos perto da estação ferroviária de Udachne.Sauli Niinisto disse esta segunda-feira que ambos os lados da guerra na Ucrânia estão a empregar armamento mais pesado, incluindo, no caso da Rússia, as bombas termobáricas."Estamos a apoiar a Ucrânia com armamento crescentemente pesado e, por outro lado, a Rússia também começou a usar armas muito poderosas, as bombas termobáricas que são, de facto, armas de destruição em massa", afirmou o presidente finlandês.Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, fez eco dos sucessivos apelos de Volodymyr Zelensky para um reforço das remessas ocidentais de armamento. O assessor diz mesmo que a Ucrânia precisa de atingir "a paridade de armamento pesado" com a Rússia, de forma a pôr um ponto final à guerra.Podolyak acrescenta, no Twitter, que deverá ser tomada uma decisão quanto ao volume de armamento a fazer chegar às tropas ucranianas na próxima quarta-feira, quando os ministros da Defesa da NATO se reunirem em Bruxelas.A poucos quilómetros de uma das frentes de combate, a RTP encontrou uma vila que tem sido alvo de ataques constantes nos últimos meses. Dezenas de edifícios foram destruídos, um deles a escola, que foi bombardeada no dia 1 de junho.O chefe da região resiste no local e não pretende começar nenhuma recuperação enquanto a guerra não terminar.Recuperamos aqui a reportagem dos enviados especiais Rita Marrafa de Carvalho e João Oliveira emitida na edição de domingo doCentenas de civis permanecem abrigados no complexo fabril químico Azot, em Severodonetsk. As forças russas estão a bombardear aquelas instalações, segundo o governador de Lugansk, Serhiy Haidai.Haidai calcula em cerca de 70 por cento a porção da cidade de Severodonetsk sob controlo russo."Cerca de 500 cisivs continuam na fábrica Azot em Severodonetsk, dos quais 40 são crianças. Por vezes, os militares conseguem retirar alguns. Os russos estão a destruir quarteirão a quarteirão", descreve o responsável ucraniano.Na sua mais recente avaliação da situação no teatro de guerra, o Ministério britânico da Defesa assinala a continuação da batalha de Severodonetsk, cidade-chave da região de Lugansk. Nos próximos meses, antevê Londres, as operações para a travessia do Rio Siverskyy Donets deverão tornar-se os fatores mais importantes.Com uma extensão de 90 quilómetros, o sector central da linha da frente russa no Donbass fica a oeste do Siverskyy Donets. As forças russas terão de completar ações destinadas a flanquear as tropas ucranianas ou levar a cabo assaltos que implicam a travessia daquele curso de água.