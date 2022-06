Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h48 - Macron, Scholz e Draghi visitam Irpin





Os três líderes europeus estão em Irpin, perto de Kiev, local onde os ucranianos travaram a progressão das tropas russas.







9h32 - Quatro mortes em Sumy após ataque russo





O governador da região de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, indicou esta quinta-feira que pelo menos quatro pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo russo lançado durante a última madrugada. Outras seis pessoas ficaram feridas.







De acordo com o responsável local, o ataque aéreo foi seguido de 26 tiros disparados a partir da fronteira russa.







8h34 - "Combates ferozes estão a ser travados por todas as casas" de Severodonetsk, diz o governador de Lugansk







Sergei Gaidai, governador de Lugansk, indicou esta quinta-feira que há "combates ferozes" a decorrer "por todas as casas" da cidade de Severodonetsk.







Numa declaração através do Telegram, o governador refere que a Ucrânia necessita de "artilharia de longo alcance" neste campo de batalha de forma a conseguir "empurrar os russos" para uma distância segura.







Ainda segundo o governador de Lugansk, cerca de 10 mil civis continuam na cidade de Severodonetsk. Antes da invasão russa, a cidade tinha cerca de 100 mil habitantes, indica.







8h20 - Scholz promete ajudar a Ucrânia "durante o tempo que for preciso"



No dia da visita do chanceler alemão a Kiev, o jornal alemão Bild publica uma entrevista com Olaf Scholz, onde este se compromete a ajudar a Ucrânia a fazer frente à invasão russa "durante o tempo que for preciso".







Sobre a visita que hoje decorre, Scholz afirmou que o objetivo é não apenas a demonstração de solidariedade. "Queremos assegurar que estamos a organizar ajuda financeira, humanitária, mas também em matéria de armamento", adiantou.





"Vamos continuar durante o tempo que for preciso na luta pela independência da Ucrânia", afirmou o chanceler alemão ao jornal.







7h41 - Macron, Scholz e Draghi já chegaram a Kiev







O presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi visitam hoje a capital ucraniana.







De acordo com o gabinete do presidente francês, os três líderes europeus já se encontram em Kiev.







Macron, Scholz e Draghi chegaram de comboio às 9h30 (hora local, 7h30 em Portugal Continental), de acordo com uma equipa da agência France Presse que está no terreno.







Os três líderes de França, Alemanha e Itália vão reunir-se com o presidente Volodymyr Zelensky pela primeira vez desde o início da invasão russa, em fevereiro.



À chegada, Emmanuel Macron disse aos jornalistas que esta visita representa "um momento importante" e que envia uma "mensagem de unidade" em torno do povo ucraniano.









Os três líderes estão na Ucrânia para "falar sobre o presente e o futuro do país", afirmou o presidente francês. "Sabemos que as próximas semanas serão muito duras", completou ainda.

Nos últimos meses, outros líderes europeus viajaram até à capital ucraniana, numa demonstração de apoio a Kiev. O primeiro-ministro português, António Costa, esteve na Ucrânia em maio.







7h35 - Nacionalidade russa para crianças que nasceram em Kherson desde 24 de fevereiro





As crianças nascidas na região de Kherson, na Ucrânia, desde 24 de fevereiro - dia em que se iniciou a invasão russa - vão receber automaticamente a cidadania russa.



A informação foi confirmada por Kirill Stremousov, vice-chefe da administração militar-civil imposta pela Rússia na região ocupada de Kherson, em declarações à agência de notícias russa RIA Novosti.



"As crianças nascidas após 24 de fevereiro na região de Kherson vão receber automaticamente a cidadania da Federação Russa. Além disso, os órfãos também serão registados como cidadãos da Federação Russa".



Na quarta-feira, Stremousov afirmava que "milhares de cidadãos" em território ocupado desde a invasão estão a requerer a cidadania russa.







Ponto de situação





A Ucrânia ignorou o ultimato russo para a rendição em Severodonetsk, numa altura em que Moscovo já controla 80% da cidade. Severodonetsk transformou-se nas últimas semanas num ponto fulcral para os avanços da Rússia no leste do país. Nas últimas horas, as forças russas ordenaram que as tropas ucranianas parassem com o que designam de “resistência sem sentido” e que “deponham as armas”. Acusou ainda Kiev de ter dificultado os planos de abertura um corredor humanitário para os civis pudessem abandonar a cidade.



Milhares de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, estão retidos em Severodonetsk, perante uma situação cada vez mais complicada a nível de alimentação, água potável, saneamento ou eletricidade. Outra situação complexa é a da fábrica de Azot: cerca de 500 civis deverão estar retidos no complexo industrial junto de soldados ucranianos.





Os Estados Unidos vão fornecer mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia acima de mil milhões de euros (cerca de 960 milhões de euros). O presidente ucraniano expressou na quarta-feira a sua "gratidão" pelo reforço no apoio. O novo pacote de ajuda incluirá artilharia, sistemas de defesa costeira e `rockets`, para apoiar os ucranianos "nas suas operações defensivas" no Donbass.





O presidente Zelensky pediu à UE que reforce as sanções à Rússia e alertou que as forças de Moscovo podem atacar outros países depois da invasão da Ucrânia. Num discurso perante o parlamento checo, Volodymyr Zelensky disse que a invasão da Ucrânia por Moscovo “é o primeiro passo que a liderança russa precisa para abrir caminho para outros países, para a conquista de outros povos”.





O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse na quarta-feira que os aliados vão continuar a ajudar a Ucrânia, dando mais armas pesadas e sistemas de longo alcance. Nesse sentido, espera-se um acordo sobre um novo pacote de assistência a Kiev que deverá ser aprovado na cimeira da Aliança Atlântica, que decorre no final deste mês em Madrid. Este novo reforço ajudará a Ucrânia a fazer a transição entre o antigo armamento da era soviética para equipamentos “mais modernos”, dentro do padrão da NATO, afirmou.