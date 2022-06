Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

7h52 - Eixo de Popasna sob pressão russa



No mais recente relatório sobre a situação no terreno, o Ministério britânico da Defesa adianta que, "nas últimas 24 horas, as forças russas terão continuado a tentar reconquistar o ímpeto no eixo de Popasna, através do qual procuram cercar a bolsa de Severodonetsk, a partir do sul".



Os dados dos serviços de informações militares do Reino Unido acrescentam: "A guerra acelerou a trajetória de longo prazo do Estado para o autoritarismo".





A Comissão Europeia deverá revelar esta sexta-feira a avaliação da candidatura da Ucrânia à adesão à UE. O que acontecerá um dia depois da deslocação a Kiev do presidente francês, Emmanuel Macron, do primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi, e do chanceler alemão, Olaf Scholz. Os três líderes comprometeram-se a apoiar o dossier ucraniano.

Centenas de civis permanecem abrigados no complexo fabril químico Azot, em Severodonetsk. O governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, adiantou, em declarações à norte-americana CNN, que estão naquelas instalações 568 pessoas, incluindo 38 crianças. Um líder separatista afirmou que as forças pró-russas vão permitir a reabertura de um corredor humanitário, segundo a agência noticiosa Interfax, mas as autoridades ucranianas consideram que as constantes barragens de artilharia das tropas de Moscovo impedem quaisquer movimentos de retirada de civis.



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou, em entrevista à britânica BBC, que a Rússia “não tem vergonha” de mostrar “o que é”. “Não invadimos a Ucrânia. Declarámos uma operação militar especial porque não tínhamos qualquer outra forma de explicar ao Ocidente que arrastar a Ucrânia para a NATO seria um ato criminoso”, vincou.



A NATO garante estar empenhada em fornecer mais equipamento militar à Ucrânia e em destacar mais tropas para o flanco leste. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, condenou o que descreveu como “uma incessante guerra de desgaste contra a Ucrânia”.



Pelo menos três civis morreram e outros sete ficaram feridos num ataque aéreo russo sobre Lugansk, no Donbass. O governador local, Serhiy Haidai, adianta que o bombardeamento atingiu um edifício que abrigava civis.



Um outro ataque aéreo russo atingiu um subúrbio da cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Morreram pelo menos quatro pessoas e outras seis ficaram feridas. Segundo o governador regional, Dmytro Zhyvytskyi, rockets russos abateram-se também sobre o distrito de Dobropillia, próximo da fronteira com a Rússia.

Crianças que tenham nascido na região ucraniana de Kherson desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão do país, recebem automaticamente a cidadania russa, de acordo com Kirill Stremousov, vice-chefe da administração ali imposta pelos russos.



O Reino Unido anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia, visando pessoas alegadamente envolvidas no “tratamento bárbaro de crianças na Ucrânia”, entre as quais Maria Lvova-Belova, comissária russa dos direitos da criança, e o patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Kirill.



Londres adquiriu também mais de 20 sistemas de armamento de longo alcance M109 à Bélgica, que serão enviadas aos ucranianos.



Moscovo avisou que o fluxo de gás para a Europa, através do gasoduto Nord Stream 1, pode vir a ser interrompido, alegando problemas na reparação de turbinas.



Um holograma do presidente ucraniano surgiu perante centenas de pessoas na conferência tecnológica VivaTech, em Paris, apelando ao investimento na reconstrução da Ucrânia, enquanto “democracia digital”.



Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de excluir quaisquer vias para a paz, pretendendo “decidir por si própria quando a guerra deve acabar”.

Por outro lado, "o ceticismo face à guerra será particularmente forte entre a elite empresarial e a comunidade oligarca da Rússia".