Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h24 - Telefonema entre Volodymyr Zelensky e Jens Stoltenberg



O presidente ucraniano falou com o secretário-geral da NATO, antes da reunião da Aliança Atlântica que vai decorrer em Madrid.



“Tive uma conversa telefónica com o secretário-geral da NATO. Jens Stoltenberg sublinhou a importância de um poderoso sistema de defesas antimísseis para a Ucrânia, para evitar ataques russos”, escreveu Zelesnky na rede social Twitter.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Coordinated positions on the eve of the #NATOSummit in Madrid. Stressed the importance of a powerful missile defense system for Ukraine to prevent Russian terrorist attacks. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022

09h12 - Conselho de Segurança da ONU reúne hoje de emergência a pedido da Ucrânia



O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para esta terça-feira, para analisar os bombardeamentos russos, que voltaram a atingir alvos civis.

A Rússia disparou um míssil contra um centro comercial em Krementchuk, no centro da Ucrânia, que provocou pelo menos 18 mortos.

09h07 - Forças ucranianas consolidam forças em Lisichansk



O último relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido revela que as forças ucranianas estão a consolidar as suas posições na cidade de Lisichansk.

Ukrainian forces continue to consolidate their positions on higher ground in the city of Lyschansak, after falling back from Sieverodonetsk. Ukrainian forces continue to disrupt Russian command and control with successful strikes deep behind Russian lines. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 28, 2022 Os serviços secretos britânicos salientam ainda que as tropas do Kremlin lançaram ataques intensivos com mísseis de longo alcance nos últimos dias.



08h56 - Líderes do G7 vão analisar preços máximos da energia russa



Os líderes do G7 concordaram em estudar a colocação de limites de preços sobre as importações de petróleo e gás da Rússia para tentar limitar a capacidade de Moscovo para financiar a sua invasão da Ucrânia.



A União Europeia vai explorar, com parceiros internacionais, formas de reduzir os preços da energia, incluindo a viabilidade da introdução de limites máximos temporários aos preços de importação.



08h43 - Moody's diz que Rússia entrou em incumprimento ao não pagar juros da dívida



O não pagamento dos juros da dívida russa constituem um incumprimento, considerou a agência de notação financeira Moody's num comunicado difundido durante a madrugada.



"No dia 27 de junho [segunda-feira], os detentores de dívida russa não tinham recebido o pagamento em eurobonds correspondentes a 100 milhões de dólares. Ao expirar o período de 30 dias, consideramos que se trata de falta de cumprimento", refere a agência Moody's.



Na segunda-feira, o Kremlin disse que não há "qualquer razão" para se falar num incumprimento da Rússia, anunciado por alguns meios de comunicação, depois de detentores de obrigações russas não terem recebido os juros até à data limite.



"Não há razão para chamar a isto um incumprimento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.



"Este pagamento foi feito em maio, em moeda estrangeira", disse.



"Estas alegações sobre um incumprimento russo são completamente ilegítimas", insistiu.



08h36 - Bombardeamento russo em larga escala em Lisichansk



O exército russo bombardeou em larga escala toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, nas últimas horas, com maior incidência no enclave de Lisichansk, sob controlo ucraniano junto à fronteira com a Rússia.



O chefe da administração militar da região de Lugansk, confirmou os "bombardeamentos em larga escala" numa mensagem publicada no Telegram.



"Dois residentes foram mortos. Uma das mulheres morreu num hospital em Kramatorsk. Outra mulher foi encontrada morta em Lisichansk", disse Serhii Haidai.



De acordo com Serhii Haidai, os russos também atacaram "deliberadamente" duas pontes e um túnel, que ficaram destruídos.



O exército russo "atacou um mercado, mais uma vez um local com muitos civis. Os russos estão a arrasar os moradores da região de Lugansk", sublinhou.



Nas últimas horas, os ataques causaram muitos danos em prédios com vários andares e outras casas, adiantou.



"Alguns bairros de Lisichansk foram bombardeados várias vezes", disse o chefe militar, acrescentando que sempre que possível são feitas buscas nos prédios danificados para tentar encontrar vítimas.





08h27 - Presidente da Indonésia a caminho de Kiev para encontro com Zelensky



O Presidente da Indonésia, que recebe este ano a cimeira do G20, vai reunir-se hoje, em Kiev, como o homólogo da Ucrânia, numa tentativa de alcançar um cessar-fogo do conflito causado pela invasão da Rússia.



Joko Widodo, que participou na cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), na segunda-feira, na Alemanha, já está a caminho de Kiev, disse a ministra dos Negócios Estrangeiro indonésio, Retno Marsudi, que acompanha o chefe de Estado, numa mensagem vídeo.



Depois da visita à Ucrânia e do encontro com Volodymyr Zelensky, o líder indonésio segue para a Rússia, onde se vai encontrar com o Presidente, Vladimir Putin, na quinta-feira, tornando-se no primeiro líder asiático a visitar os dois países desde o início da invasão.



Ponto da situação













Esta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se com este ataque na ordem dos trabalhos.





O dia não promete ser fácil. Com a realização da Cimeira da NATO em Madrid, teme-se um recrudescer da ofensiva russa, a confirmar-se a tendência de redobrar a violência por parte de Moscovo quando ocorrem reuniões das grandes organizações mundiais.

"Atualmente, temos conhecimento de 16 mortos e 59 feridos, 25 dos quais estão hospitalizados. As informações estão a ser atualizadas", disse o chefe dos serviços de emergência ucranianos, Sergiy Kruk, no Telegram.