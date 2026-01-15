Campeã França inicia com triunfo claro, Espanha também vence

Os franceses foram felizes há dois anos, em solo alemão, quando bateram os dinamarqueses por 33-31 na final, e na 17.ª edição, coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, entraram, sem surpresas, da melhor maneira para tentar repetir o feito, que conseguiram pela primeira vez em 2006, seguindo-se os ‘cetros’ de 2010 e 2014.



Inseridos no Grupo C, os gauleses dominaram a República Checa do princípio ao fim, registando-se uma confortável vantagem de seis golos ao intervalo (20-14), na Unity Arena, em Oslo.



Elohim Prandi, Melvyn Richardson e Dylan Nahi foram os jogadores em evidência no lado francês, ao assinarem seis golos cada.



No outro jogo da ‘poule’, a anfitriã Noruega, igualmente favorita a apurar-se para a Ronda Principal, ‘despachou’ a Ucrânia (39-22).



Sem surpresas, o desfecho acabou por ‘sorrir’ aos nórdicos, comandados em campo por Alexander Blonz e Patrick Anderson (sete golos cada um).



Na cidade dinamarquesa de Herning, onde Portugal se irá estrear frente à Roménia, na sexta-feira, a Espanha, que contou com os sportinguistas Natán Suárez e Jan Gurri (dois golos) e Javi Rodríguez (um), do Benfica, venceu a Sérvia, por 29-27, em jogo do Grupo A.



O esperado triunfo dos espanhóis nunca esteve em causa, com a superioridade dos campeões de 2018 e 2020 a ficar evidenciada nos primeiros 30 minutos (19-15).



Mais tarde, igualmente na Jyske Bank Boxen, a Alemanha, campeã em 2004, controlou desde início o confronto com a Áustria (30-27), que, ainda assim, teve o ponta esquerdo Sebastain Frimmel (nove tentos) como maior ‘artilheiro’ do encontro.



Na sexta-feira, Portugal, que está inserido no Grupo B e irá jogar sempre em Herning, estreia-se frente à Roménia, a partir das 17:00 (horas em Lisboa).



Na nona presença em fases finais de Europeus, a quarta seguida, os ‘heróis do mar’ vão tentar replicar ou até melhorar o sexto lugar conseguido na edição de 2020.

