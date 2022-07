Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h32 - Ataque de sábado a Mikolayev provocou um morto



O governador da província de Mikolaiv, Vitali Kim, revelou que pelo menos uma pessoa morreu em consequência dos ataques russos de sábado contra a cidade.



Segundo Vitali Kim, os bombardeamentos atingiram seis aldeias, incluindo Luch. Nas outras áreas afetadas, foram danificados edifícios residenciais e de escritórios, um centro cultural, uma cantina escolar e um edifício de serviço público.





8h50 - Três mortos após fortes explosões em Belgorod



Pelo menos três pessoas morreram e vários edifícios residenciais ficaram danificados na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, revelou o governador.



Pelo menos 11 edifícios de apartamentos e 39 casas privadas foram danificados, incluindo cinco que foram destruídos, acrescentou o governador Vyacheslav Gladkov.



Gladkov já tinha afirmado que o "incidente" estava a ser investigado, acrescentando, "presumivelmente, o sistema de defesa aérea funcionou".



Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e duas foram hospitalizadas, incluindo um rapaz de 10 anos de idade, disse Gladkov.





8h00 - Tropas ucranianas atingem base militar russa em Melitopol



As forças ucranianas atingiram com mais de 30 ataques a cidade de Melitopol, no sul da Ucrânia, ocupada pela Rússia.



A agência noticiosa russa RIA informou que a Ucrânia tinha atingido a área de Melitopol onde se encontra o aeroporto da cidade, mas não especificou o que tinha sido atingido.





