Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h20 - Número de mortos em Chasiv Yar aumenta



Aumentou para 18 o número de vítimas mortais do ataque com mísseis russos que atingiu um bloco de apartamentos em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia. Os socorristas continuam a tentar encontrar sobreviventes debaixo dos escombros.



9h00 - Ucrânia sem capacidade de armazenamento de cereais



Na Ucrânia, não há onde armazenar as mais de 60 milhões de toneladas da última colheita de cereais, apesar de uma quebra da produção em mais de 45 por cento - a época estende-se até ao outono.



Com os portos fechados, só foi possível escoar cinco mil toneladas de grão; há mais de 22 mil a deteriorarem-se.



O Programa Alimentar Mundial da ONU depende da Ucrânia para garantir cerca de metade do stocks. Uma situação agravada pelo facto de a Índia, outro grande produtor, estar a atravessar uma seca extrema que compromete a campanha deste ano.



8h45 - A mensagem noturna de Zelensky



O presidente ucraniano voltou a garantir que fará de tudo para encontrar os responsáveis pelos últimos ataques contra civis.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SnhtVoG5js



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/V620iZfEP7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 11, 2022

Um ataque com mísseis russos em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, fez pelo menos 15 mortos e dezenas de feridos. O bombardeamento destruiu três edifícios de uma zona residencial da cidade, habitada por pessoas que trabalham em unidades fabris próximas.



O presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de terem atacado propositadamente os civis de Chasiv Yar, afirmando que “o castigo é inevitável para todos os assassinos russos”.



As autoridades ucranianas exortaram os residentes de Kherson, no sul do país, e de Zaporizhia a deixaram as suas casas, numa altura em que estão a preparar uma contraofensiva. Estas regiões foram ocupadas pelas tropas russas no final de fevereiro. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, deixou o aviso: “É certo que haverá combates, que haverá bombardeamentos de artilharia e, por isso, exortamos a que saiam com urgência”.



Pelo menos dois civis morreram e dois ficaram feridos em bombardeamentos russos sobre a localidade de Siversk, perto de Severodonetsk. O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, adianta que outras três pessoas sofreram ferimentos em Soledar. Em Bakhmut, terão sido queimadas sete casas.



A imprensa ucraniana faz eco de uma notícia do jornal italiano Corriere della Sera , segundo a qual a Alemanha bloqueou um pacote de assistência da União Europeia à Ucrânia de nove mil milhões de euros. Berlim estará preocupada com o endividamento europeu.

Moscovo restringiu o acesso ao portal do jornal alemão Die Welt , de acordo com a Reuters. O bloqueio foi pedido por procuradores russos, sem que tivessem sido divulgados mais detalhes sobre as motivações deste processo.

Os serviços britânicos de informações militares deram ontem conta de avanços territoriais das forças russas nas proximidades de Popasna. No seu habitual relatório diário sobre a situação no teatro de guerra, o Ministério da Defesa do Reino Unido aponta também ataques contínuos em Slovyansk, no Donbass. As tropas da Rússia terão por objetivo o controlo da via E40, que liga Donetsk a Kharkiv.

O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha é interrompido a partir desta segunda-feira, por dez dias, devido aos trabalhos de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico.O fornecimento deverá ser retomado ao início da manhã de 21 de julho. Contudo, os funcionários estão preocupados com a possibilidade de os abastecimentos não serem restabelecidos, por causa da guerra.A russa Gazprom adianta que o seu abastecimento de gás à Europa através da Ucrânia, pelo ponto de entrada de Sudzha, era esta segunda-feira de 39,4 milhões de metros cúblicos, contra os 41,9 milhões de domingo.É uma medida que deverá acentuar a tensão diplomática com Moscovo. As autoridades lituanas decidiram expandir as restrições à circulação de bens para o exclave russo de Kaliningrado através do seu território, noticia a agência Reuters.Os produtos sancionados a partir desta segunda-feira incluem madeira, cimento, álcool e químicos industriais à base de álcool, de acordo com um responsável alfandegário da Lituânia.A agência russa RIA Novosti noticia que Andriy Siguta, chefe da administração pró-russa imposta em Melitopol, na região de Zaporizhia, terá sido alvo de uma tentativa de assassínio.A segunda maior cidade ucraniana foi atingida por dois misseis dirigidos contra uma escola, um sanatório e uma residência, todos eles infraestruturas civis.Os enviados da RTP António Mateus e Cláudio Calhau testemunharam o impacto, junto da população local, do quinto míssil em dez dias a atingir estabelecimentos comerciais em Kharkiv.O Ministério britânico da Defesa indica, no seu mais recente relatório sobre a evolução da guerra, que nem russos nem ucranianos alcançaram quaisquer avanços importantes durante o fim de semana.No domingo, 10 de julho, os bombardeamentos de artilharia russos continuaram no sector norte do Donbass, mas provavelmente sem quaisquer avanços territoriais importantes", lê-se na síntese publicada na rede social Twitter."As forças urcranianas continuaram a aplicar pressão localizada sobre a linha de defesa russa no oblast de Kerson, no nordeste, também provavelmente sem atingir ganhos territoriais".Londres aponta a "possível fadiga de combate" como um "rusco para as forças russas destacadas na Ucrânia".