Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





9h47 – Moscovo ataca Ocidente por dar treino de armas às forças ucranianas



O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros atacou esta quinta-feira os Estados Unidos e o Reino Unido por ajudarem a treinar as Forças Armadas da Ucrânia, o que consideram uma "guerra híbrida" travada pelos países da NATO contra a Rússia.



A porta-voz russa Maria Zakharova insistiu que Washington forneceu à Ucrânia instrutores para ajudarem as forças de Kiev a usarem sistemas avançados de rockets de alta mobilidade (HIMARS) fabricados nos EUA.



A responsável observou que esses sistemas, com maior alcance e precisão, estão a ser "amplamente" usados pelas forças ucranianas.



Zakharova também criticou a decisão do Reino Unido de levar ucranianos para esse país para fornecer treinos de armamento.





9h31 – EUA dizem que representantes da Rússia não têm lugar na reunião do G20



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse esta quinta-feira que os representantes do presidente Vladimir Putin não têm lugar na reunião do grupo das 20 principais economias (G20), alertando que a guerra na Ucrânia tem um efeito negativo em todo o mundo.



Yellen falava à margem de uma reunião do G20 na ilha indonésia de Bali, na qual a Rússia também está a participar.





9h04 - Militares ucranianos lançam novo ataque contra forças russas no sul da Ucrânia



As forças ucranianas atingiram dois postos de controlo militares esta quinta-feira, no segundo ataque desta semana a uma área controlada pela Rússia no sul da Ucrânia.



O novo ataque a Nova Kakhovka, na região de Kherson, matou 13 "ocupantes", disse Sergei Bratchuk, porta-voz da administração regional de Odessa.



O Ministério da Defesa da Rússia ainda não comentou o alegado ataque.



Os militares ucranianos disseram na terça-feira que um ataque das suas forças em Nova Kakhovka matou 52 pessoas. Moscovo falou apenas em pelo menos sete vítimas mortais.





8h37 - Guerra já matou pelo menos 349 crianças e feriu 652



A guerra na Ucrânia já matou pelo menos 349 crianças desde que a Rússia invadiu o país a 24 de Fevereiro, de acordo com dados oficiais recolhidos até esta quarta-feira.



"Mais de mil crianças foram afetadas na Ucrânia como resultado de uma agressão armada em larga escala por parte da Federação Russa", publicou na plataforma Telegram a Procuradoria-Geral ucraniana.



As mil crianças afetadas incluem 349 crianças mortas e 652 feridas em diversos graus nos ataques e bombardeamentos russos em todo o país, de acordo com a mesma fonte.



"Os números não são definitivos, uma vez que estão em curso esforços para determinar as baixas em áreas de hostilidades ativas, em territórios temporariamente ocupados e libertados", acrescentou.



Um total de 2.126 instituições ligadas à educação foram danificadas devido a bombardeamentos e ataques das forças armadas da Rússia. Destes, 216 foram totalmente destruídas.



(Agência Lusa)





8h21 - Kiev corta relações diplomáticas com Coreia do Norte



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o corte de relações diplomáticas com a Coreia do Norte após Pyongyang reconhecer a independência das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.



Numa mensagem vídeo, Zelensky disse que o reconhecimento da Coreia do Norte da chamada "independência das áreas temporariamente ocupadas pela Rússia nas regiões de Donetsk e Lugansk no leste do país não requer sequer uma resposta, porque é muito óbvio para onde a Ucrânia se dirige e para onde os ocupantes se dirigem".



A Coreia do Norte reconheceu na quarta-feira a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, juntando-se à Rússia e Síria, anunciou a embaixada norte-coreana em Moscovo.



A nota de reconhecimento foi entregue ao embaixador da Rússia em Pyongyang, disse um porta-voz da representação diplomática da Coreia do Norte em Moscovo à agência russa Interfax.



(Agência Lusa)





7h50 - Ponto de situação

Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas deverão assinar um acordo na próxima semana com o objetivo de retomar as exportações de cereais da Ucrânia, mas o chefe das Nações Unidas, António Guterres, avisou que há ainda "um longo caminho a percorrer" antes de haver negociações de paz para pôr fim à guerra.





As autoridades ucranianas afirmaram quarta-feira que os ataques russos nas proximidades da cidade de Mykolaiv, no sul do país, causaram pelo menos cinco mortos civis.





A Coreia do Norte reconheceu oficialmente as duas regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia como países independentes, noticiou a imprensa estatal norte-coreana.





Os Estados Unidos pediram à Rússia que liberte imediatamente os ucranianos que foram forçados a sair do seu país de origem e que permita observadores externos, citando relatos de que Moscovo está a colocar crianças ucranianas para adoção e a "fazer desaparecer" milhares de outras.