Botafogo vence na Taça dos Libertadores

A jogar em casa, no Estádio Olímpico Nilton Santos, a equipa do Rio de Janeiro venceu com golos de Hugo, aos 31 minutos, e de Júnior Santos, aos 69, já depois de Michael Estrada ter igualado um pouco antes do intervalo, aos 45+1.O "fogão" é agora segundo classificado no Grupo D, com os mesmos seis pontos do líder Júnior Barranquilla, enquanto os peruanos do Universitário seguem em terceiro, com cinco pontos, e o Liga de Quito em último, com quatro, num grupo de grande equilíbrio.As duas últimas jornadas prometem dificuldades, com o Botafogo a jogar as decisões fora de casa, com a visita ao Universitário e ao Júnior Barranquilla.”, disse no final o treinador português.





Cuiabá ganha com Petit



Na Taça sul-americana, a segunda competição de clubes da CONMEBOL, a noite de quarta-feira teve a estreia de Petit à frente do Cuiabá, com o treinador português, que assinou no início de maio, a sentar-se no banco pela primeira vez.



A estreia não podia ter corrido melhor, com a equipa a conseguir a primeira vitórias depois de sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate desde 11 de abril, quando triunfaram pela última vez e também na Taça sul-americana.



Em jogo da quarta jornada do Grupo G, o Cuiabá teve uma vitória incontestável diante dos venezuelanos do Metropolitanos (3-0), que são últimos na classificação, com dois golos marcados e dez sofridos e sem qualquer ponto somado.