Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h19 - Aumenta o número de vítimas mortais em Vinnytsia



Aumentou para 24 o número confirmado de mortos em Vinnytsia, cidade atingida por mísseis russos na passada quinta-feira. Uma mulher que se encontrava hospitalizada não resistiu aos ferimentos.



Moscovo alega que estes bombardeamentos, a centenas de quilómetros das linhas da frente, tiveram por alvo uma reunião de patentes militares ucranianas e fornecedores estrangeiros de armamento. Kiev já veio desmentir esta versão.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou-se "chocado" com o ataque. A União Europeia condenou o que descreveu como "uma atrocidade".



11h11 - Consensos no seio do G20



A secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, afirmou este sábado aos jornalistas que foram alcançados, a nível ministerial, vários consensos no seio do G20, desde logo para lidar com a crise de segurança alimentar. Isto apesar das dissonâncias sobre a guerra na Ucrânia, que impediram a emissão de um comunicado conjunto.



10h47 - Moscovo procurar travar contra-ataques ucranianos



O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, ordenou às unidades militares destacadas para a Ucrânia que intensifiquem operações destinadas a prevenir ataques contra o leste do país e outros territórios controlados pelas forças invasoras.



Em comunicado citado pela Reuters, o Ministério da Defesa da Rússia adianta que Shoigu "deu as instruções necessárias para aumentar ainda mais as ações dos grupos em todas as áreas operacionais, de forma a excluir a possibilidade de o regime de Kiev lançar ataques de rockets e artilharia em massa contra infraestruturas civis e residentes de assentamentos do Donbass e de outras regiões".



10h32 - Alemanha prepara-se para corte de fornecimento de gás russo



A manutenção do gasoduto russo Nordstream em curso aumenta na Alemanha a preocupação de que o fornecimento não seja retomado na data prevista, 21 de julho, tornando mais provável a subida do alerta do plano de emergência.



Aqui a síntese da agência Lusa.



10h13 - Rússia atinge alvos longe da frente de combate



Pelo menos 39 pessoas estão dadas como desaparecidas, na sequência do ataque da Rússia à cidade ucraniana de Vinnytsia.



Um ataque que causou as mortes de 23 pessoas, entre as quais três crianças.



O ataque a Vinnytsia pode representar uma nova estratégia da Rússia na ofensiva à Ucrânia, com ataques a zonas que ficam distantes da frente de combate.

As sirenes que alertam para ataques aéreos voltaram a ecoar esta manhã em Kiev. Isto num momento em que a Rússia está a intensificar os bombardeamentos com armamento de longo alcance contra cidades ucranianas. Ataques que, nos últimos três dias, mataram mais de três dezenas de pessoas.



Durante a última noite, mísseis russos atingiram a cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia. Morreram pelo menos três pessoas e outras 15 ficaram feridas, segundo o governador regional, Valentyn Reznychenko. Na plataforma de mensagens Telegram, o mesmo responsável adiantou que os projéteis das forças russas atingiram uma unidade industrial e uma rua próxima.



Na região de Donetsk, no leste, oito pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas numa vaga de bombardeamentos de artilharia. Estes ataques atingiram uma dezena de alvos, segundo o governador Pavlo Kyrylenko.



Na quinta-feira, mísseis Kalibr lançados a partir de um submarino russo no Mar Negro abateram-se sobre um edifício de escritórios em Vinnytsia, a sudoeste de Kiev. Morreram pelo menos 23 pessoas.



Em Nikopol, no sul da Ucrânia, a artilharia russa fez já este sábado dois mortos. O governador de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, afirmou que as forças russas terão disparado 53 rockets Grad contra aquela localidade.

A Rússia estará a utilizer a maior central nuclear da Europa, em Zaporizhia, como paiol de armamento pesado, incluindo “sistemas de mísseis”, denunciou presidente da agência ucraniana Energoatom, Pedro Kotin, que, em declarações à France Presse, fala de uma situação “extremamente tensa”.



A Casa Branca afirma que responsáveis russos visitaram uma base no centro do Irão por duas ocasiões nas últimas semanas, tendo por objetivo observer as capacidades de drones militares. A Administração Biden divulgou estes dados coligidos pelos serviços secretos no momento em que o presidente dos Estados Unidos se preparar para se avistar com líderes de seis países do Golfo, além do Egito, da Jordânia e do Iraque.

A Moldova reuniu compromissos na ordem dos 600 milhões de euros durante uma conferência de doadores realizada na sexta-feira. O país debate-se com os impactos da invasão russa da Ucrânia. Mais de 500 mil ucranianos procuraram ali refúgio.

Este é o testemunho dos enviados especiais da RTP António Mateus e Cláudio Calhau.