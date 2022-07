Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h25 - Ganhos russos no Donbass são mínimos, segundo Londres



A ofensiva russa no leste da Ucrânia continua a alcançar ganhos mínimos, dada a resistência das forças ucranianas, avalia o Ministério britânico da Defesa no mais recente relatório coligido pelos serviços de informações militares.



O Governo britânico confirma que a ponte Antonovskiy, sobre o Rio Dniepre, foi atingida pela artilharia ucraniana, mas considera "altamente provável que continuem utilizável". Trata-se, segundo Londres, de "uma vulnerabilidade-chave para as forças russas".





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nx8fNH0vaD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2022

O presidente russo afirmou, durante a sua deslocação ao Irão, para conversações com o presidente turco, que foram obtidos progressos que podem permitir o levantamento do bloqueio às exportações de cereais da Ucrânia. “Quero agradecer-lhe pelos esforços de mediação”, disse Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdoğan. “Nem todas as questões foram resolvidas, mas o facto de haver movimento já é bom”, acrescentou.



Vladimir Putin recebeu o apoio expresso do líder supremo do Irão. O ayatollah Ali Khamenei disse compreender as motivações de Moscovo para invadir a Ucrânia: “A guerra é um assunto difícil e o Irão não fica de modo algum agradado quando as pessoas comuns sofrem com isso, mas no caso da Ucrânia, se não tivessem tomado a iniciativa, o outro lado causaria a guerra pro sua própria iniciativa”.

Os Estados Unidos deverão anunciar, nos próximos dias, um novo pacote de assistência militar em armamento destinado à Ucrânia. As forças ucranianas deverão receber mais sistemas de lançamento múltiplo de rockets Himars, além de munições, segundo John Kirby, porta-voz do chefe de segurança nacional da Administração Biden.

A estratégia imediata da Rússia para a Ucrânia passa pela “instalação” de responsáveis russos ou pró-russos nas administrações dos territórios controlados pelas suas forças, denuncia a Casa Branca. Moscovo quererá também impor a circulação do rublo nestes mesmos territórios e forçar os habitantes a adquirirem a cidadania russa. A Administração norte-americana vai por isso aplicar sanções a todos os responsáveis administrativos nomeados pelo Kremlin.



A Ucrânia não quer que a guerra se prolongue pelo próximo inverno porque as forças russas seriam então capazes de tornar mais difícil quaisquer contraofensivas ucranianas, afirmou o chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky.

"É um dos dois pontos de passagem sobre o Dniepre através dos quais a Rússia pode suprir ou retirar as suas forças no território que ocupou a oeste do Rio", sublinha-se na síntese do Ministério da Defesa.Autoridades regionais pró-russas, citadas pela agência TASS, afirmam que uma vaga de bombardeamentos de artilharia das forças ucranianas causou danos graves à ponte Antonivskyi, em Kherson, no sul do país.A infraestrutura deverá agora ficar encerrada ao trânsito.O presidente ucraniano anunciou a criação de uma comissão parlamentar com a missão de monitorizar a utilização do armamento fornecido pelo Ocidente. O objetivo é prevenir o que apelidou de desinformação russa.Volodymyr Zelensky pediu na terça-feira ao Parlamento que implementasse uma iniciativa do chefe do gabinete do presidente, Andrei Yermak, para criar a comissão.Na mensagem diária, Zelensky enfatizou, todavia, que as tropas ucranianas não foram, até ao momento, acusadas de possível uso indevido do armamento fornecido pelos aliados ocidentais: "Os nossos parceiros estão totalmente informados sobre como usamos as armas fornecidas".A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, recebeu um prémio de Direitos Humanos nos Estados Unidos e foi recebida na Casa Branca.A reportagem é do correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.Está mais próximo de ser alcançado o acordo para desbloquear as toneladas de cereais retidas na Ucrânia.Os presidentes da Rússia e da Turquia fizeram um balanço positivo das negociações que decorreram no Irão.Estados Unidos e aliados estão a encarar a possibilidade treinarem pilotos ucranianos, no quadro de um esforço de longo-prazo para refundar a Força Aérea do país invadido pela Rússia."Queremos construir um plano de longo-prazo para construir a Força Aérea de que eles vão precisar no futuro", afirmou à agência Reuters o chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles, "CQ" Brown.A Síria anunciou esta quarta-feira o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia, três semanas depois de as autoridades de Kiev terem feito o mesmo - uma resposta ao reconhecimento, por parte do regime de Bashar al-Assad, da independência das repúblicas separatistas do Donbass.Fonte do Ministério sírio dos Negócios Estrangeiros, citada pela agência estatal SANA, adiantou que o país "decidiu romper relações diplomáticas com a Ucrânia, de acordo com o princípio da reciprocidade e em resposta à decisão do Governo ucraniano".Kiev diz estar a travar a ofensiva russa a leste. para a capacidade de resistência estão a contribuir os sistemas de armamento cedidos pelo Ocidente à Ucrânia.