Portugal estreia-se com triunfo sobre Finlândia na corrida ao Mundial feminino

Após 90 minutos de supremacia territorial, mas com ocasiões de golo a espaços, a equipa lusa desfez o ‘nulo’ aos 90+1, num ‘disparo’ de muito longe da lateral esquerda, saída do banco aos 83, antes de Carolina Santiago desviar com subtileza para o resultado final, aos 90+4, sendo que ainda houve tempo para Inês Pereira defender um penálti.



Após um triunfo consumado na reta final, perante o adversário teoricamente mais forte na qualificação, a equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo B3, com os mesmos três pontos da Eslováquia, formação que se desloca a Barcelos no sábado, após ter recebido e vencido hoje a Letónia (3-2).



Com uma equipa titular baseada na ‘espinha dorsal’ dos derradeiros jogos de 2025, Portugal procurou impor-se através de um estilo apoiado, assente no passe curto, mas as nórdicas contrariaram essa intenção ao mostrarem-se compactas sem bola, ganhando várias ‘batalhas’ a meio-campo.



Quase sempre solicitada nas tentativas de ataque finlandesas, Lötta Lindström foi a autora do primeiro remate perigoso do encontro, a rasar o poste direito, aos seis minutos.



A equipa das ‘quinas’ só se começou a libertar do ‘impasse’ no ‘miolo’ a partir dos 25 minutos e criou a melhor ocasião da primeira parte três minutos depois, com o desvio de Diana Silva a ser intercetado em cima da linha de baliza, após Jéssica Silva ‘desarmar’ a guarda-redes Anna Koivunen, que viria a opor-se a um remate de Andreia Faria, aos 36.



O conjunto luso começou a segunda parte com maior diversidade na manobra ofensiva, atacando ora pela esquerda, ora pela direita, e ameaçou o golo inaugural por Diana Silva, num remate defendido pela perna esquerda de Koivunen, aos 51 minutos, e por Kika Nazareth, num remate ao lado, aos 58.



Apesar da resposta da Finlândia, num remate de Adelina Engman para defesa incompleta de Inês Pereira, aos 66 minutos, Portugal continuou ao ataque até ao apito final, mas sem criatividade, nem clarividência para desfazer o ‘nulo’ até à compensação, após o selecionador Francisco Neto já ter feito entrar Ana Capeta, Carolina Santiago, Dolores Silva e Lúcia Alves.



A lateral esquerda do Benfica acreditou ainda longe do limite da área e ‘disparou’ uma bola ao ângulo superior direito, que a guardião nórdica foi incapaz de travar, antes de Carolina Santiago, avançada do Sporting, desviar a bola do alcance de Anna Koivunen, junto à pequena área, no quarto e último minuto de descontos, solicitada por Kika Nazareth.



Já para lá do tempo de compensação atribuído pela árbitra germânica Franziska Wildfeuer, a Finlândia beneficiou de uma grande penalidade, mas Inês Pereira esticou-se para o seu lado esquerdo para negar o golo a Evellina Summanen.



