Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

7h59 - Tropas russas aproximam-se da central de energia de Vuhlehirska



Forças russas e pró-russas continuam a mover assaltos de pequena escala ao longo da linha da frente do Donbass, no leste da Ucrânia, e estão a acercar-se da segunda maior central de energia elétrica do país, em Vuhlehirska, a 50 quilómetros a nordeste de Donetsk.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx



July 21, 2022

A CIA calcula em 15 mil o número de operacionais russos mortos na invasão da Ucrânia. O número de feridos deverá aproximar-se dos 45 mil. Estas estimativas foram reveladas pelo diretor da agência de espionagem norte-americana, William Burns, durante o Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado.



O diretor da CIA reagiu também ao rumores sobre o estado de saúde do presidente russo, negando que Vladimir Putin esteja doente: “Há muitos rumores sobre a saúde do presidente Putin e, pelo que podemos ver, ele está aparentemente demasiado saudável”.



As forças russas destruíram duas escolas nas cidades de Kramatorsk e Kostiantynivka, em Donetsk, adiantou o responsável pela administração militar regional, Pavlo Kyrylenko.



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirma que “não faz sentido” retomar conversações de paz com os ucranianos, sustentando que o Governo de Kiev não merece “atenção séria de pessoas sérias”.



Dados mostrados esta manhã pela Reuters indicam que o gasoduto Nord Stream 1 retomou o abastecimento da Rússia para a Alemanha, após operações de manutenção.



Mísseis russos voltaram a atingir, na quarta-feira, a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Morreram pelo menos três pessoas, segundo as autoridades locais. O governador regional, Oleh Synehubov, adiantou que as vítimas são um homem, uma mulher e um rapaz de 13 anos.

É o que indica o mais recente relatório do Ministério britânico da Defesa sobre a evolução diária da guerra.O gasoduto Nord Stream 1, que abastece a Alemanha e a Europa com gás russo, retomou esta quinta-feira a operação, ao cabo de dez dias de manutenção, confirmou a empresa que opera a infraestrutura.De acordo com a Nord Stream AG, o fluxo de gás recomeçou esta manhã, mas que o volume levará algum tempo a aumentar, noticiou a agência alemã DPA.Berlim havia acusado a Rússia de usar o estado de uma turbina do gasoduto Nord Stream 1, reparada no Canadá, como "pretexto" para suspender os aprovisionamentos. A União Europeia acusou mesmo Moscovo de utilizar o gás "como arma".De acordo com os dados reportados pela russa Gazprom à Gascade, operadora da rede alemã de distribuição de gás natural, o gasoduto deverá entregar 530 GWh ao longo do dia. O que corresponde a apenas "30 por cento" da sua capacidade total, sublinhou no Twitter o chefe da Agência Federal de Redes, Klaus Müller.