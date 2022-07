Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

11h44 – Bombardeamento russo faz um morto em Mykolaiv e outro ataque atinge escola em Kharkiv



Novos ataques russos na linha da frente da Ucrânia fizeram um morto no sul do país. Foi também atingida uma escola em Kharkiv, segundo as autoridades locais.



O presidente da Câmara da cidade de Mykolaiv, no sul do país, perto de onde as tropas ucranianas estão a tentar realizar uma contraofensiva, disse hoje que uma pessoa morreu quando rockets atingiram dois bairros residenciais durante a noite, informou a AFP.



Seis outras ficaram feridos nos ataques, que deixaram “janelas e portas partidas e varandas destruídas”, escreveu o autarca Oleksandr Sienkevych no Telegram.



Na cidade de Kharkiv, rockets de um sistema S-300 destruíram parte de uma instalação educacional nas primeiras horas deste sábado, relataram as autoridades locais.



Os bombeiros apagaram um incêndio causado pelo ataque e não houve relatos de vítimas.





10h49 – Rússia está “a perder força” na Ucrânia, diz Reino Unido



A Rússia está “a perder força” no ataque à Ucrânia, considera o chefe da agência britânica de inteligência MI6, Richard Moore.



No Twitter, Moore escreveu: "A ficar sem fôlego...", ao partilhar uma publicação do Ministério da Defesa do Reino Unido, que descreveu o Governo russo como "desesperado" após ter perdido milhares de soldados no terreno.





10h04 – China critica ofensiva russa dizendo temer uma nova Guerra Fria



A China criticou, pela primeira vez, a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. As críticas foram feitas nas Nações Unidas, quase ao mesmo tempo em que era assinado um novo acordo económico e de segurança entre Pequim e Moscovo.



Um primeiro passo pode passar por uma parceria entre as novas rotas da seda chinesas e a União Económica Euroasiática, dominada pela Rússia,com o objetivo de garantir a independência energética e alimentar.



Em Nova Iorque, a China avisava que a postura de Vladimir Putin vai levar a uma nova Guerra Fria.

8h48 – Estados Unidos e Rússia disputam controlo de agência que regula a Internet



Estados Unidos e Rússia apresentaram candidatos à liderança da União Internacional de Telecomunicação (UIT), mas o candidato russo parece ter poucas hipóteses de ficar à frente da agência que determina os padrões da Internet.



Nos últimos oito anos, o atual secretário-geral da UIT, Zhao Houlin, um chinês ex-funcionário de serviços de telecomunicações, desafiou o sistema de governança e conseguiu que a organização tivesse maior controlo sobre a forma como a Internet é regulada a nível internacional.



A herança que Zhao deixa torna o seu cargo particularmente relevante, ao nível das definições dos padrões de funcionamento da Internet.



A UIT, fundada em 1865, é a agência especializada das Nações Unidas para tecnologias de informação e comunicação e até há poucos anos concentrava-se exclusivamente na regulação de telecomunicações, alocando espetros de emissões de rádio e órbitas de satélite.



(Agência Lusa)





8h13 - Rússia pode querer realizar referendos em áreas recém-ocupadas do sul da Ucrânia, alerta Reino Unido



As autoridades russas instaladas em territórios recém-ocupados no sul da Ucrânia estão sob pressão e possivelmente a prepararem-se para realizar referendos sobre a adesão à Rússia ainda este ano, de acordo com as forças militares britânicas.



"As autoridades locais estão provavelmente a coagir a população a divulgar detalhes pessoais para comporem falsos registos de voto", alertou o Ministério britânico da Defesa no Twitter.



A Rússia classifica essas áreas ocupadas como sendo "administração civil-militar" provisória.





8h02 - Gazprom suspende exportações para a Letónia



A gigante russa do gás, Gazprom, anunciou este sábado em comunicado que suspendeu as entregas de gás à vizinha Letónia.



A medida ocorre um dia depois de a empresa letónia de energia Latvijas Gazes anunciar que estava a comprar gás russo em euros em vez dos rublos exigidos ao negociar com a Gazprom.