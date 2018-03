Ofensiva turca em Afrin fez 200 mil desalojados, acusam curdos-sírios

RTP19 Mar, 2018, 11:16 / atualizado em 19 Mar, 2018, 12:20 | Mundo

Os deslocados estão ainda sob ameaça de ataques dos combatentes apoiados pela Turquia, afirma.Ancara lançou dia 20 de janeiro uma ofensiva apoiada por grupos armados, para dominar a zona norte da Síria junto à sua fronteira, dominada pelas milícias curdas YPG. Este domingo considerou dominada a zona central de Afrin, centro nevrálgico do governo local curdo.



Esta segunda-feira, o principal porta-voz do Governo turco garantiu que as forças turcas não irão permanecer na região e irão retirar-se deixando-a aos "verdadeiros donos", sem especificar a quem se referia.



Para um vice-primeiro-ministro turco, Bekir Bozdag, depois de capturar Afrin a Turquia reduziu significativamente a ameaça às suas fronteiras.



Na operação, as forças turcas confiscaram "a maioria" das armas entregues às milícias YPG pelos Estados Unidos para combater o grupo islamita Estado Islâmico, referiu. As armas foram abandonadas pelos curdos durante a fuga da cidade, acrescentou Bozdag.



A Turquia acusa as milícias curdas-sírias de apoiarem com armas e logística o PKK, grupo curdo que há mais de três décadas contesta a hegemonia de Ancara através da luta armada e política.



A ofensiva lançada a 20 de janeiro terá recebido o apoio tácito da Rússia, aliada do Governo sírio, e Damasco enviou apenas alguns combatentes em resposta aos pedidos de ajuda dos curdos-sírios.



Milhares de pessoas abandonaram tudo perante o avanço dos soldados e dos combatentes do Exército Livre da Síria (ELS), para procurarem refúgio em Afrin. Depois da cidade ter caído sob controlo turco, voltaram a fugir e estão agora à mercê dos combates e ao relento, denunciam as autoridades curdas.



"As pessoas com carros estão a permoitar dentro deles, as pessoas sem estão a dormir sob as árvores com os filhos", disse Hevi Mustafa num telefonema com a agência Reuters.



Mais de 200 mil pessoas estão a precisar de ajuda urgente, precisou.

Cruz Vermelha pede acesso a Afrin

O presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha exigiu entretanto o acesso humanitário a Afrin.



"Atualmente, com os combates, temos um grande número de pessoas deslocadas. Devemos por isso encontrar a melhor forma de ajudar essa população nos próximos dias e semanas, e espero que isso seja possível", disse este responsável.