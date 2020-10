Pandemia agrava exploração infantil pela primeira vez em duas décadas

Em apenas três bairros da cidade de Nairobi, capital do Quénia,, quando os estabelecimentos de ensino nesse país africano encerraram.Mary Mugure, que em tempos também foi forçada a prostituir-se, é a responsável por esses três bairros em nome da organização, fundada para ajudar raparigas que estão a passar por esse problema.Segundo Mugure, que falou com a agência de notícias Associated Press,, depois de a Covid-19 ter abalado ainda mais a já frágil economia.A mais nova destas raparigas tem 11 anos. Muitas delas foram criadas por mães solteiras que recentemente ficaram sem emprego devido ao novo coronavírus. Agora, as menores dizem não recordar com quantos homens já tiveram de dormir desde o início da pandemia, nem quantos deles usaram proteção.

As jovens exploradas sexualmente no Quénia consideram o risco de contrair Covid-19 ou VIH pouco importante quando a sua sobrevivência está em risco, numa altura em que a falta de rendimentos em casa põe em risco o acesso a comida.

Várias das jovens de Nairobi relataram episódios em que foram fisicamente agredidas após as práticas sexuais por exigirem pagamento – às vezes tão baixo quanto um dólar. “Se se ganhar cinco dólares nestas ruas, isso é ouro”, disse uma delas, de 16 anos, à AP., contou uma das raparigas.

Quénia com 85 inspetores para 19 milhões de trabalhadores

A exploração infantil no Quénia não é só sexual. A mãe solteira Florence Mumbua contou à AP que trabalha com os seus três filhos, de sete, dez e 12 anos, numa pedreira a partir rochas debaixo do calor intenso de Nairobi.A mulher, de 34 anos, disse ter ficado sem alternativa depois de perder o seu emprego como empregada de limpeza numa escola privada que encerrou devido à pandemia. “Tenho de trabalhar com os meus filhos porque eles precisam de comer e eu faço pouco dinheiro., explicou.Phillista Onyango, da Rede Africana para a Proteção e Prevenção da Exploração Infantil, com sede no Quénia, referiu à AP que muitos pais com baixos rendimentos preferem levar os filhos para trabalharem com eles agora que as escolas fecharam, em vez de os deixarem em casa, onde mais facilmente podem entrar no mundo do crime ou das drogas.Segundo Onyango,. Apesar de considerarem que uma criança é alguém com menos de 18 anos, essas leis permitem que menores entre os 13 e os 16 anos trabalhem em

Casos do Gana, Costa do Marfim e Índia

O alerta da UNICEF chega na mesma altura em que um relatório na Universidade de Chicago concluiu queQuase 20 anos depois de os maiores produtores de chocolate do mundo terem prometido acabar com os abusos laborais, estima-se que 1,5 milhões de crianças trabalhem na produção de cacau por todo o mundo, metade das quais no Gana e Costa do Marfim.

O trabalho na produção de cacau inclui o manuseamento de objetos perigosos, o trabalho durante a noite e a exposição a produtos químicos.

Só, acompanhado por um aumento de 62 por cento na produção de cacau no mesmo período.Outro relatório , desta vez lançado pela organização indiana Bachpan Bachao Andolan, dedicada ao resgate de crianças vítimas de tráfico, concluiu que o encerramento de escolas nesse país asiático devido à pandemia de Covid-19 fez aumentar a exploração laboral e sexual.“Nos últimos seis meses,”, relatou aoPrabhat Kumar, vice-diretor da organização Save the Children India. “Ao mesmo tempo, a procura de trabalho barato, infantil, aumentou enormemente”.