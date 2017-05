16h09: Papa Francisco aterra em Portugal.



O Airbus A321 da Alitalia aterrou na Base Aérea de Monte Real às 16h09. Foi de seguida colocadas as bandeiras de Portugal e do Vaticano junto da parte dianteira do avião.



16h08: Avião está já a poucos quilómetros de Monte Real. O Airbus A321 já se vê na Base Aérea de Monte Real. Acompanhe a aterragem em direto na RTP3.



15h55: Marcelo em Monte Real



O Papa Francisco aterra dentro de poucos minutos em Monte Real. O Presidente da República já está na base aérea para receber o Papa Francisco. A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa foi registada há momentos pela Força Aérea Portuguesa.







15h44 : Entrou em Portugal.



O avião que transporta o Papa Francisco acaba de entrar em espaço aéreo português. O airbus A321 passa agora a ser escoltado por dois F16 da Força Aérea Portuguesa. O avião ruma agora à Base Aérea de Monte Real, no concelho de Leiria.



No momento em que o avião cruzou a fronteira, ouviu-se o hino português em Monte Real.





Nuestra Señora de Bonaria, que dio nombre a Buenos Aires, siempre acompaña a @Pontifex en el avión pic.twitter.com/Av5tRPHJy1 — Andrés Beltramo A. (@sacroprofano) 12 de maio de 2017

I ask everyone to join me as pilgrims of hope and peace: may your hands in prayer continue to support mine. — Pope Francis (@Pontifex) 12 de maio de 2017

Começará a fazer escolta ao avião que transporta o Papa quando este entrar em espaço aéreo nacional.O avião que transporta o Papa sobrevoa atualmente Espanha. Deverá aterrar em Monte Real por volta das 16h00. Em breve, os F16 que farão escolta ao avião papal irão sair da Base Aérea Nº5.São milhares os peregrinos que esperam por Francisco. Entre eles, um grupo de 80 pessoas que partiu de Viana do Castelo e que foi acompanhado pela RTP. O grupo chegou a Fátima esta quinta-feira. Veja as imagens:Esta sexta-feira é também dia de tolerância de ponto nos serviços públicos devido à visita do Papa. Escolas, centros de saúde, hospitais e todos os outros organismos do Estado estão encerrados. Muitos utentes foram apanhados de surpresa.A visita do Papa a Portugal está a ser acompanhada por jornalistas de todo o mundo. A bordo do Airbus seguem 69 jornalistas. A rede social Twitter serve para muitos desses profissionais irem desvendando um pouco do que se passa a bordo.Ficamos a conhecer um outro pormenor: uma imagem de Nossa Senhora de Bonaria, que deu o nome a Buenos Aires, acompanha sempre o Papa no avião.Ao início da noite de quinta-feira já havia peregrinos a marcar lugar no recinto do Santuário para tentarem ver o Papa de perto. A chuva não ajudou, mas nem por isso desmobilizaram.O porta-voz da GNR informou que, até ao momento, não foram registadas "ocorrências de relevo", nem qualquer incidente com peregrinos no acesso ao Santuário de Fátima.Em relação ao trânsito, esta força de segurança garante que "não existem constrangimentos" nos principais acessos ao recinto, encontrando-se os parques de estacionamento mais próximos do santuário completos."Até ao momento, nas várias fases desta operação - e hoje entramos na terceira fase -, está tudo a decorrer com muita normalidade", afirmou aos jornalistas também a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.A segurança em Fátima está já no nível dois numa escala de três. A Operação para a visita do Papa envolve quase mil operacionais da Protecção Civil. Quase setecentos estão já no terreno.No Santuário de Fátima, são muitos os peregrinos que aguardam a chegada do Papa, que deverá acontecer mais ao fim da tarde.O Presidente da República esteve esta manhã em Fátima, mas encaminhou-se depois para a base aérea de Monte Real, onde vai receber o Sumo Pontífice. À RTP, Marcelo diz que vê em Francisco um líder espiritual. Marcelo lembra que se trata de um papa com uma marca muito especial.Na base aérea, tudo está pronto para receber Francisco. A hora de chegada foi antecipada em 20 minutos. O avião deverá aterrar às 16h00, quando inicialmente estava previsto que chegasse às 16h20.Avião que transporta o papa Francisco para Portugal partiu de Roma às 14h12 locais (13:12, hora de Lisboa). Este é o momento em que o Papa entra no Airbus da Alitalia. A bordo do avião seguem também 69 jornalistas. Entre eles está Fátima Campos Ferreira, jornalista da RTP.Portugal está em contagem decrescente para a chegada de Francisco, o quarto Papa a visitar Fátima . O Sumo Pontífice deve chegar à Base Aérea de Monte Real às 16h20, onde será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Depois de uma curta viagem de helicóptero, o Papa Francisco dirige-se para o Santuário de Fátima. Às 18h15, visita a Capelinha das Aparições para um momento de oração.Antes da partida de Roma para Portugal, Francisco deixou um apelo aos fiéis no: “Peço a todos que se juntem a mim como peregrino da esperança e da paz: que as vossas mãos em oração continuem a apoiar as minhas”.Uma visita como peregrino, rodeada de fortes medidas de segurança . A complexa operação de segurança mobiliza, por dia, pelo menos seis mil operacionais de diferentes serviços. O controlo de fronteiras foi temporariamente reposto e as Forças Armadas foram chamadas à ação, com destaque para o reforço do policiamento aéreo, com a criação de zonas de exclusão e a instalação de um sistema anti-drones.Uma explosão em Roma na manhã desta sexta-feira está a ser investigada pelas autoridades italianas, que por agora afastam a hipótese de atentado. No entanto, o fantasma do terrorismo ensombra a Europa por estes dias.Em visita a Fátima, nas primeiras horas da manhã, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que “não tem nenhum medo” no que toca a questões de segurança.Na quarta-feira, o Papa deixou uma mensagem aos peregrinos portugueses. Francisco agradeceu o sacrifício e as orações do "querido povo português".