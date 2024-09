Papa Francisco já aterrou em Díli para visita de três dias a Timor-Leste

O avião que transportou Francisco chegou ao aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, em Díli, às 14h20 locais (6h20 em Lisboa).Viajou depois pela cidade de Dílli num carro aberto e foi recebido por milhares de pessoas.



A estadia em Díli tem início com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.





O ponto alto da visita vai ser uma missa, a realizar na terça-feira em Tasi Tolu, a cerca de dez quilómetros a oeste da capital, com a presença de milhares de timorenses.







Esta visita a Timor-Leste acontece no contexto de um grande périplo por esta região do globo. Começou na Indonésia, a 3 de setembro, e prosseguiu na Papua-Nova Guiné. Francisco vai ficar em Timor-Leste até quarta-feira e segue depois para Singapura.







João Paulo II tinha sido o primeiro papa a visitar Timor-Leste, em 1989, ano em que o país ainda se encontrava sob ocupação da Indonésia. Em Timor-Leste, 98 por cento da população é católica.







c/ Lusa