Paris pede a cidadãos franceses para abandonarem o Irão "o mais rapidamente possível"

Em comunicado, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros pede aos cidadãos franceses “que ainda se encontrem no Irão” para que abandonem o país “o mais rapidamente possível”.Os visitantes franceses em Teerão, adianta ainda o comunicado, citado pela agência France Presse.O MNE francês fala de um risco “agravado” de conflito entre Telavive e Teerão após a eliminação de um líder do Hamas na capital iraniana, na última quarta-feira.Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi morto na quarta-feira em Teerão. O ataque não foi reivindicado por Telavive, mas é largamente atribuído às forças israelitas. Na terça-feira, Israel tinha neutralizado Fouad Choukr, líder militar do Hezbollah, em Beirute, no Líbano."Os cidadãos franceses são, por isso, fortemente desaconselhados a viajar para o Irão, seja qual for o motivo”, acrescenta o comunicado, que não especifica qual o número de franceses atualmente em solo iraniano.Em Portugal, o Ministério português dos Negócios Estrangeiros mantém o aviso vigente desde abril e atualizado pela última vez em maio.“Considerando o contexto interno em que o país se encontra e a crescente tensão regional e perigo securitário, desaconselham-se em absoluto todas e quaisquer viagens ao Irão”, pode ler-se no site do MNE.