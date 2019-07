Petroleiro britânico desviado para águas iranianas no Golfo

RTP19 Jul, 2019, 19:01 / atualizado em 19 Jul, 2019, 19:39 | Mundo

"Estamos a procurar com toda a urgência mais informação e a monitorizar a situação, depois de relatos sobre um incidente no Golfo", afirmou aos jornalistas um porta-voz do Ministério da Defesa britânico.







Os Guardas da Revolução iranianos confirmaram pouco depois que "confiscaram" o petroleiro britânico.







O Sunday Times afirmou entretanto que o Governo britânico se reuniu de emergência mas, num primeiro momento, o gabinete da primeira-ministra, Theresa May, escusou--se a comentar a situação.







A televisão estatal iraniana identificou o como Stena Impero, revelando que foi capturado no estreito de Ormuz.



A imprensa britânica confirma o nome do petroleiro e afirma que este se dirigia para o porto de Jubail, na Arábia Saudita, quando saiu de repente das linhas de navegação internacional no Estreito de Ormuz.







Dados de rastreamento mostraram o navio a alterar abruptamente a rota e a dirigir-se para norte, para a ilha iraniana de Qeshm, onde os Guardas da Revolução têm uma base de grande dimensão. O Stena Impero é um petroleiro de 30 mil toneladas, relativamente moderno, detido pela Stena Bulk.







O Ministério da Defesa britânico sublinhou que detem navios na área mas não revelou quaisquer detalhes sobre o sucedido.





Os proprietários e administradores do Stena Impero emitiram um comunicado conjunto, afirmando que o navio foi "abordado por pequenos barcos não identificados e um helicoptero, quando navegava no Estraeito de Ormuz em águas internacionais".



"Estamos atualmente impossibilitados de contactar o navio, que se está a dirigir para norte, para o Irão", acrescentou o texto assinado pela Stena Bulk e pela Northern Marine.



Retaliação

O incidente deu-se no mesmo dia em que as autoridades britânicas de Gibraltar anunciaram o prolongamento do arresto do petroleiro iraniano, o Grace 1, apreendido a quatro de julho, pelos Royal Marines britânicos, ao largo da Gibraltar.







Os britânicos alegaram suspeitas de que o navio transportava crude para a Síria, em violação do embargo imposto pela União Europeia.



O Irão denunciou a apreensão do Grace 1 como um "ato de pirataria".







Nos dias seguintes, Londres enviou para a zona vasos de guerra para escoltar o trânsito de navios britânicos.



A 10 de julho, o HMS Montrose interveio para afastar três navios militares iranianos, que tentavam desviar um petroleiro britânico, o British Heritage, seis dias apenas após a preensão do Grace 1.



O incidente desta sexta-feira dá-se num ambiente de guerra de nervos nas rotas de trânsito petrolífero no Golfo Pérsico, devido à tensão e mútuas acusações entre os Estados Unidos e o Irão, quanto ao programa nuclear iraniano.



Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou o abate de um drone iraniano por um vaso de guerra dos EUA, no Estreito de Ormuz.



Teerão nega o incidente.











Há dois dias, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, anunciou que o seu país iria responder "no momento e lugar oportunos" à interceção do Grace 1.