Petroleiros e cargueiros iranianos com destino à Síria na mira de Israel

Este não foi o primeiro incidente do género para o Irão, apesar de o assunto ter sido mantido sob sigilo.Uma fonte marítima confirmou à Agência Reuters queenquanto navegavam no Mar Vermelho.E fontes anónimas da Defesa norte-americana revelaram aoque

Israel afirma recear que os lucros do ouro negro estejam a financiar atividades terroristas no Médio Oriente.

O armador doprometeu apelar à Justiça para punir os responsáveis do que apelidou terrorismo e pirataria.

"Tais atos terroristas equivalem a pirataria naval, e violam a lei internacional sobre segurança da navegação comercial", referiu o porta-voz da empresa, Ali Ghiasian.







O navio ficou apenas ligeiramente danificado pelo objeto explosivo e ninguém a bordo ficou ferido, admitiu Ghiasian, mas vai haver consequências. "Vão ser iniciadas ações legais para identificar os responsáveis através de instituições internacionais relevantes", anunciou.

Campanha secreta

O porta-voz disse que oestava em rota para a Europa quando se deu o ataque e que iria seguir até ao destino após reparações, só que, de acordo com os dados do serviço de rastreamento Refinitiv, a última posição do cargueiro iraniano foi registada a 10 de março ao largo da costa síria rumo ao porto de Latakia.

Israel já admitiu noutras ocasiões que tem mantido secretamente uma "campanha entre guerras", para impedir a entrega de armamento aos aliados do Irão junto às suas fronteiras, entre outros apoios oriundos de Teerão.









Em 2019, num discurso aos cadetes da Marinha, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Teerão estava a usar as rotas marítimas para contornar as sanções norte-americanas e internacionais, e anunciou que este ramo das Forças Armadas iria em breve "desempenhar um papel mais importante no bloqueio" desta tática, sem elaborar. A explosão que atingiu o israelita MV Helios Ray parece indicar que os iranianos começaram a pagar na mesma moeda. Fontes do Pentágono revelaram que a explosão rasgou o casco de ambos os lados do navio. Israel acusou o Irão de estar por trás do incidente, acusação negada pela República Islâmica.

A faceta marítima da campanha nunca foi mencionada abertamente mas a estratégia de Israel para impedir o contrabando de petróleo iraniano para a Síria estará a ser implementada há algum tempo.

"Não comentamos a campanha que temos em curso, quanto à parte operacional", respondeu o ministro para segurança nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, à Tel Aviv Radio 102 FM, quando questionado sobre a notícia publicada pelo WSJ esta sexta-feira.





A resposta pode ser considerada um reconhecimento implícito quanto à responsabilidade de Israel nos ataques aos navios iranianos, aparentemente confirmado logo a seguir.

"Nós salientamos sempre que", acrescentou o ministro. "Suponho que isto também inclui as arenas aérea e marítima, além da terrestre", rematou.

Silêncio e sigilo

Apesar das sanções norte-americanas e da proibição internacional, o Irão tem continuado a fornecer à Síria, sua aliada de peso, milhões de barris de petróleo.







Estes abastecimentos são um dos alvos principais dos israelitas, embora estes tentem impedir igualmente a movimentação de outras cargas, incluindo armas, na região, de acordo com fontes da Defesa norte-americana. O artigo do WSJ desta sexta-feira revela que Israel tem utilizado várias armas, incluindo minas aquáticas, para atingir os navios iranianos ou que transportem carga iraniana, quando estes navegam em direção à Síria no mar Vermelho e noutras áreas da zona.



Os ataques aos petroleiros iranianos foram mantidos sob sigilo até agora.







Israel nunca comentou oficialmente os incidentes sofridos pelos navios e o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu remeteu sempre todas as questões para as Forças Armadas, as quais declinaram sempre responder.







Repetindo o padrão, os responsáveis israelitas declinaram comentar a notícia do jornal norte-americano esta sexta-feira e a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém mantece o silêncio.







A missão iraniana nas Nações Unidas também não respondeu a pedidos de reação às informações, por parte do Wall Street Journal.

Perguntas sobre o eventual envolvimento de Israel no ataque de quarta-feira ao cargueiro iraniano ficaram igualmente sem resposta.





O Shahr e Kord é um dos navios colocado sob sanções severas por parte dos Estados Unidos e em 2019 chegou a ser retido na Líbia durante alguns dias.