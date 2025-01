Polícia alemã investiga AfD por distribuir "bilhetes de deportação"

Apesar de apelarem à deportação, não se sabe ainda se receberam de propósito e se eram alvos diretos desta campanha, ou se a distribuição foi aleatória.Num comunicado emitido esta terça-feira, a polícia de Karlsruhe, no Estado de Baden-Württemberg,

“Desde que os bilhetes começaram a circular, estão a decorrer investigações”, disseram as autoridades, acrescentando que o material impresso pelo partido de extrema-direita se assemelha a um bilhete de avião, com o logótipo da AfD e um código QR que dá para o site do partido.





Nos panfletos, o local onde devia estar o nome do passageiro lê-se “imigrante ilegal” e no país de descolagem está Alemanha com destino ao “país de origem seguro”. No mesmo papel está indicada a data do voo para 23 de fevereiro, a mesma das eleições antecipadas no país.







Os bilhetes foram denunciados nas redes sociais, onde se liam os slogans: “Só a remigração ainda pode salvar a Alemanha”, "hora de deportar os ilegais" e "também é bom estar em casa". O termo “remigração” foi criado por extremistas de direita para designar a expulsão em massa de imigrantes e pessoas com raízes estrangeiras - a AfD apropriou-se do termo para se referir à expulsão de migrantes irregulares por meios legais.





Os panfletos suscitaram queixas da população, bem como de membros do partido A Esquerda, que ameaçaram denunciar a secção distrital da AfD por incitação ao ódio.



O prefeito de Karlsruhe, o social-democrata Frank Mentrup, considerou que a ação de campanha passou dos limites e põe em risco a coesão social. O governante afirmou ainda, citado pela imprensa alemã, que o material impresso estava disponível na página da sede regional da AfD em Karlsruhe e teria circulado entre filiados durante a convenção partidária realizada no passado fim de semana em Riesa, no Estado da Saxónia.

O deputado da AfD em Karlsruhe Marc Bernhard confirmou à imprensa alemã que foram impressos entre 20.000 e 30.000 destes panfletos no âmbito da campanha eleitoral que antecede o escrutínio de 23 de fevereiro. O deputado negou ainda que pessoas com “nomes estrangeiros” tenham sido alvos.







A investigação policial não se centra em nenhum funcionário específico da AfD, uma vez que consiste na recolha de informações que serão transmitidas ao Ministério Público.







Os ‘media’ alemães recordam que a propaganda da AfD faz lembrar a lançada em 2013 pelo grupo neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), cujo ‘slogan’ para as eleições desse ano era “De: Alemanha - Para: País de Origem”.







Die AfD Karlsruhe will sich ihr #Abschiebeticket nicht von der NPD abgeschaut haben. „Wahrscheinlich haben die auch Plakate aufgehängt und Infostände betrieben, sollen wir das nun deswegen unterlassen?“, heißt es in der Erklärung.

Hier der Vergleich: pic.twitter.com/DWw5xyYXd6 — Pauline von Pezold (@PaulinePezold) January 13, 2025







O partido AfD está a ser investigado em vários estados pelo Gabinete Federal para a Defesa da Constituição, nome dado na Alemanha aos serviços de informação do Ministério do Interior, como um “caso seguro de extremismo de direita”. Nas sondagens de opinião, a AfD surge como o segundo maior partido, depois da União Democrata-Cristã (CDU).





O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha aprovou, no domingo, um programa eleitoral que inclui promessas de encerrar fronteira, “remigração” de imigrantes, a saída do euro e a reintrodução do serviço militar obrigatório.



Num momento em que as sondagens lhe dão os melhores resultados desde há um ano e a colocam como segunda força nas eleições de 23 de fevereiro, a AfD aprovou o programa no congresso, que também nomeou a sua co-líder Alice Weidel como candidata oficial a chanceler nas eleições de fevereiro.