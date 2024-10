Polícia moçambicana lança gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação em Maputo

Um dos manifestantes, Armando Morona, criticou a atuação das autoridades policiais.Hoje, neste território lusófono, é também dia de uma greve no sector público e privado, para contestar o homicídio de duas pessoas, alegadamente com motivações políticas.Em Maputo, o repórter Orfeu de Sá Lisboa, correspondente da RDP África, descreve um ambiente de tensão na cidade, com muita polícia nas ruas.A polícia já avisou que vai travar qualquer acto de violência que possa surgir.A Comissão Nacional de Eleições tem até esta quinta-feira para anunciar os resultados eleitorais, que terão depois de ser confirmados pelo Conselho Constitucional de Moçambique, depois de analisar eventuais recursos.