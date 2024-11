Presidente da Abecásia demite-se após protestos

"A fim de manter a estabilidade e a ordem constitucional no país (...) renuncio ao cargo", escreveu Bzhania, numa carta dirigida ao líder do Parlamento da Abecásia e divulgada pelo gabinete de imprensa da presidência.

A demissão resulta de um acordo alcançado na última madrugada entre o governo e a oposição, que inclui a saída dos manifestantes que tinham ocupado vários edifícios governamentais.

Os manifestantes já abandonaram a praça em frente à administração presidencial da Abecásia, avançou a agência de notícias estatal russa Ria Novosti.

O vice-presidente da Abecásia, Badra Gunba, servirá como presidente interino antes das próximas eleições, que serão antecipadas, disse o líder do parlamento local, citado pela agência de notícias estatal russa Tass.

Na segunda-feira, os opositores da Abecásia tinham ocupado um edifício governamental que alberga cinco ministérios, depois de já na sexta-feira terem tomado os principais edifícios governamentais da república separatista.

O edifício ocupado alberga os Ministérios das Finanças, da Economia, da Cultura, da Agricultura e dos Negócios Estrangeiros, cujos funcionários foram impedidos de entrar nos gabinetes.

Os incidentes ocorreram depois de o parlamento ter recusado, como exigido pela oposição, retirar a ratificação do acordo assinado com a Rússia em 30 de outubro da ordem do dia.