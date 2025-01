Primeiro-ministro britânico em Kiev para assinar tratado de parceria por um século

Esta visita surpresa, que acontece apenas alguns dias antes do regresso de Donald Trump à Casa Branca, é a primeira deslocação de Keir Starmer a Kiev como primeiro-ministro britânico.A visita de Starmer acontece dois dias depois de o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, se ter deslocado ao país para enviar um sinal claro do apoio europeu à Ucrânia.

Keir Starmer foi recebido na estação ferroviária de Kiev pelo embaixador do Reino Unido na Ucrânia, Martin Harris, e pelo enviado da Ucrânia em Londres, Valerii Zaluzhnyi.

O acordo abrangerá a “colaboração militar” no mar, mas também “parcerias científicas e tecnológicas em áreas como os cuidados de saúde e a doença, a tecnologia agrícola, o espaço, os, e construir amizades duradouras através de projetos nas escolas”., acrescentou Starmer, citado no comunicado de imprensa."Desde o trabalho conjunto no palco mundial até à quebra de barreiras ao comércio e ao crescimento e à promoção de laços culturais, a parceria mutuamente benéfica verá o Reino Unido e a Ucrânia a defenderem-se mutuamente para renovar, reconstruir e reformar para as gerações futuras", é referido no comunicado.Além de assinar o acordo de parceria, Starmer visitará um hospital ucraniano que depende da ajuda britânica para operar durante a guerra e uma escola que fará parte de um programa para ligar crianças em idade escolar dos dois países.Esta quinta-feira, o primeiro-ministro britânico vai também anunciar uma ajuda suplementar de 47,4 milhões de euros para a recuperação económica da Ucrânia, segundo Downing Street.



O Reino Unido é um dos principais apoiantes militares de Kiev. Em particular, fornece ao exército ucraniano os mísseis Storm Shadow, que Kiev utiliza para atingir alvos militares e energéticos em solo russo, uma linha vermelha para Moscovo.

Londres prometeu 15,2 mil milhões de euros em ajuda militar e civil à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022 e treinou mais de 50 mil soldados ucranianos em solo britânico, de acordo com dados oficiais.Em julho de 2024, o Governo trabalhista prometeu mais de 3.560 milhões de euros por ano, até 2030-2031, em apoio militar a Kiev.O tratado também abrangerá áreas como a energia, os minerais críticos e a produção de aço verde, entre outras, frisou o gabinete de Starmer em comunicado.A visita de Starmer a Kiev ocorre numa altura em que o exército ucraniano se debate há vários meses em diversos sectores da linha da frente, face a um exército russo maior e mais bem armado.

Esta quinta-feira, a Força Aérea ucraniana revelou que abateu 34 dos 55 drones lançados pela Rússia na última noite. Os drones foram abatidos em 11 regiões da Ucrânia.







c/agências