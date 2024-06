Primeiro-ministro indiano "ansioso" para trabalhar com "amigo" Costa na parceria Índia-UE

"Parabéns, meu amigo António Costa, pela sua eleição como o próximo presidente do Conselho Europeu. Estou ansioso para trabalhar de forma próxima consigo para elevar a parceria estratégica Índia-União Europeia", escreveu o líder indiano na rede social X.

O ex-primeiro-ministro português António Costa foi eleito na quinta-feira à noite pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio e toma posse em 01 de dezembro de 2024.

No Conselho Europeu, os líderes da UE propuseram também Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Ambas terão de sujeitar-se à votação no Parlamento Europeu.

António Costa será o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu e o primeiro português desde a reforma institucional de 2009.

Apesar da demissão de primeiro-ministro em 2023 na sequência de investigações judiciais, Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu.