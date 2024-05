Principais cientistas climáticos preveem um aquecimento global de 2,5°C este século

O jornalentrevistou centenas de cientistas que integram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e a maioria (80%) disse prever que, até ao final do século, o planeta aqueça pelo menos 2,5°C.Todos alertam para as consequências catastróficas deste aumento da temperatura, com muitos especialistas a preverem um

“Penso que estamos a caminhar para uma grande rutura da sociedade nos próximos cinco anos”, disse Gretta Pecl, da Universidade da Tasmânia, ao Guardian.





“[As autoridades] ficarão sobrecarregadas com evento extremo após evento extremo, a produção de alimentos será interrompida. Eu não poderia sentir maior desespero em relação ao futuro”, alertou.

“Este é apenas o começo: apertem os cintos”

Apesar da conjetura catastrófica, a investigação domostra que poucos especialistas ambientais esperam que os Governos tomem as medidas necessárias para acautelar o aquecimento global.Muitos também apontaram a desigualdade e o fracasso dos países desenvolvidos em ajudar os países mais pobres, que sofrem mais com os impactos climáticos.“Se o mundo, inacreditavelmente rico como é, ficar parado e fizer pouco para resolver a situação dos pobres, todos nós acabaremos por perder”, observou Dipak Dasgupta, do Instituto de Energia e Recursos de Nova Deli, na Índia.“Estou extremamente preocupada com os custos em vidas humanas”, admitiu Letícia Cotrim da Cunha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.Nos últimos 11 meses, todos os recordes de temperatura mensais foram ultrapassados e abril de 2024 foi considerado o mais quente desde que há registo “Este é apenas o começo: apertem os cintos”, alertou Jesse Keenan, da Universidade de Tulane, nos EUA.