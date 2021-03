Príncipe saudita enfrenta acusação de crimes contra a humanidade em tribunal alemão

A acusação de mais de 500 páginas da Repórteres sem Fronteiras (RSF) foi submetida ao procurador público alemão no Tribunal de Justiça Federal, em Karlsruhe, e foca-se na perseguição “generalizada e sistemática” de jornalistas na Arábia Saudita.Entre os casos denunciados estão, colunista doque, em 2018, foi morto no consulado saudita na Turquia. O jornalista era um forte opositor da coroa.“Estes jornalistas foram vítimas de assassinatos, tortura, violência sexual, coerção e desaparecimentos forçados”, lamentou Christophe Deloire, secretário-geral da Repórteres sem Fronteiras, numa conferência de imprensa esta terça-feira.A RSF escolheu submeter a sua acusação na Alemanha porque, mesmo que não estejam ligados à Alemanha.A organização não-governamental disse esperar que a acusação, centrada no príncipe herdeiro e líder de facto da Arábia Saudita e em quatro altos-funcionários, leve o procurador alemão a abrir uma “análise de situação”, processo que poderá depois originar uma investigação formal aos alegados crimes.“A abertura de uma investigação criminal na Alemanha aos crimes contra a humanidade cometidos pela Arábia Saudita seria algo inédito”, declarou o diretor da RSF na Alemanha, Christian Mihr.A Repórteres sem Fronteiras acredita que a chamada de atenção para as dezenas de jornalistas sujeitos à violência saudita permite entender que todos os jornalistas desse país estão sob ameaça constante, especialmente se criticarem o Governo.

Relatório norte-americano acusa príncipe

Hatice Cengiz, noiva de Jamal Khashoggi que ainda esta semana tinha defendido a “punição sem demora” do príncipe herdeiro, já se ofereceu para fornecer provas à Justiça alemã e a qualquer outra eventual investigação ao homicídio do noivo., alertou.A acusação da RSF surge apenas alguns dias depois de os Estados Unidos terem divulgado um relatório dos serviços secretos que acusa Mohamed Bin Salman de ter aprovado a morte de Jamal Khashoggi., avançou a CIA. “O príncipe herdeiro considerou Khashoggi uma ameaça ao reino e apoiou completamente o uso de medidas violentas, caso necessário, para o silenciar”.Uma versão classificada do documento tinha já sido partilhada com membros do Congresso dos EUA no final de 2018, mas na altura a Administração Trump terá recusado divulgá-lo, apesar das exigências de legisladores e de ativistas dos Direitos Humanos.Poucos dias antes da divulgação do relatório,, apesar de este ser considerado o líder de facto do país.

Penas de morte dos acusados foram anuladas

Jamal Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem.Na altura, a Arábia Saudita confessou que o jornalista morreu no edifício depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.O assassinato despoletou reações a nível global e manchou a imagem do príncipe saudita, Mohammad bin Salman, que a CIA e vários governos acreditam ter orquestrado a morte do jornalista.No final de 2019, o procurador-geral da Arábia Saudita informou que cinco pessoas foram sentenciadas à morte devido ao envolvimento no caso do homicídio de Khashoggi e que outras três pessoas foram condenadas em penas de prisão de 24 anos.Em setembro do ano passado, porém,. As penas dos restantes foram reduzidas para entre sete a dez anos de prisão.