O presidente russo já pediu desculpas pelo "trágico incidente". Putin expressou as profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

A investigação, que foi aberta pelas autoridades aeronáuticas, revelou que o avião foi derrubado pelas defesas antiaéreas russas depois de ter sido desviado do sul da Rússia.



O comunicado do Kremlin refere que o local estava a ser atacados... por drones ucranianos e que os sistemas de defesa aérea russos repeliram esses ataques.



O avião levava 67 pessoas a bordo e caiu no Cazaquistão.