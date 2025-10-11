Reconduzido por Macron. Sébastien Lecornu quer nomear um governo "livre" de apetites partidários
Após ter sido reconduzido por Emmanuel Macron, na sexta-feira à noite, o primeiro-ministro demissionário francês tem agora a difícil missão de formar um novo Governo que não seja imediatamente censurado pela oposição. Quatro dias depois de se ter demitido Sébastien Lecornu disse aceitar a missão que lhe foi confiada "por dever" e assumiu este sábado a vontade de nomear um Governo livre e "não preso aos partidos".
Le Premier ministre a été reconduit dans ses fonctions.— Gabriel Attal (@GabrielAttal) October 11, 2025
C’est la décision du président de la République.
Le seul enjeu qui vaille désormais, c’est de doter la France d’un budget. @Renaissance et les @DeputesEnsemble y travailleront d’arrache-pied.
O ministro francês do Interior demissionário, Bruno Retailleau, anunciou esta manhã que não fará parte do próximo Governo. Sébastien Lecornu disse "respeitar" a decisão de Bruno Retailleau.
🔴 Communiqué du bureau politique ⤵️ pic.twitter.com/VmXJh9cgAQ— les Républicains (@lesRepublicains) October 11, 2025