Reconduzido por Macron. Sébastien Lecornu quer nomear um governo "livre" de apetites partidários

O primeiro-ministro francês afirmou este sábado querer nomear um Governo "livre" e "não preso aos partidos", depois de ter sido reconduzido na sexta-feira à noite pelo presidente francês Emmanuel Macron. "Este governo deve ser livre e não preso aos partidos, inclusive em relação às próximas eleições presidenciais", afirmou.





Nas suas declarações aos jornalistas, à margem de uma visita a uma esquadra de polícia em Val-de-Marne, a sudeste de Paris, Sébastien Lecornu observou esta manhã que "não havia muitos candidatos" para o suceder como primeiro-ministro.





, nomeadamente da França Insubmissa, do Partido Comunista Francês, dos Ecologistas e do Rassemblement National. Desde a sua recondução somam-se as críticas da oposição e as ameaças de censura imediata ao novo Executivo





Após a recondução de Sébastien Lecornu, Gabriel Attal, antigo primeiro-ministro francês e líder do "bloco central" Ensemble pour la République, considerou que "o único desafio que vale a pena agora é dotar a França de um Orçamento" para o próximo ano.





Numa publicação no X Gabriel Attal afirmou que "o primeiro-ministro foi reconduzido nas suas funções. É uma decisão do presidente da República", depois de ter denunciado um "espetáculo lamentável" no início da semana e admitido que já "não compreender mais as decisões do presidente da República".





Le Premier ministre a été reconduit dans ses fonctions.



C’est la décision du président de la République.



Le seul enjeu qui vaille désormais, c’est de doter la France d’un budget. @Renaissance et les @DeputesEnsemble y travailleront d’arrache-pied. — Gabriel Attal (@GabrielAttal) October 11, 2025



Ausências anunciadas no próximo Governo

O ministro francês do Interior demissionário, Bruno Retailleau, anunciou esta manhã que não fará parte do próximo Governo. Sébastien Lecornu disse "respeitar" a decisão de Bruno Retailleau.





Ao início da tarde, o seu partido Les Républicains (Republicanos) anunciou que não participará no Executivo de Lecornu por não estarem reunidas as condições e a confiança necessárias "nesta fase".





🔴 Communiqué du bureau politique ⤵️ pic.twitter.com/VmXJh9cgAQ — les Républicains (@lesRepublicains) October 11, 2025







"A Direção Política dos Republicanos reafirma a necessidade de dotar a França de um Orçamento: é por isso que os Republicanos serão responsáveis e não serão os artífices do caos", explicam em comunicado.



