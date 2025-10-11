Reconduzido por Macron. Sébastien Lecornu quer nomear um governo "livre" de apetites partidários

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Stephanie Lecocq - Reuters

Após ter sido reconduzido por Emmanuel Macron, na sexta-feira à noite, o primeiro-ministro demissionário francês tem agora a difícil missão de formar um novo Governo que não seja imediatamente censurado pela oposição. Quatro dias depois de se ter demitido Sébastien Lecornu disse aceitar a missão que lhe foi confiada "por dever" e assumiu este sábado a vontade de nomear um Governo livre e "não preso aos partidos".

O primeiro-ministro francês afirmou este sábado querer nomear um Governo "livre" e "não preso aos partidos", depois de ter sido reconduzido na sexta-feira à noite pelo presidente francês Emmanuel Macron. "Este governo deve ser livre e não preso aos partidos, inclusive em relação às próximas eleições presidenciais", afirmou. 

Nas suas declarações aos jornalistas, à margem de uma visita a uma esquadra de polícia em Val-de-Marne, a sudeste de Paris, Sébastien Lecornu observou esta manhã que "não havia muitos candidatos" para o suceder como primeiro-ministro. 

Desde a sua recondução somam-se as críticas da oposição e as ameaças de censura imediata ao novo Executivo, nomeadamente da França Insubmissa, do Partido Comunista Francês, dos Ecologistas e do Rassemblement National.

Após a recondução de Sébastien Lecornu, Gabriel Attal,  antigo primeiro-ministro francês e líder do "bloco central" Ensemble pour la République, considerou que "o único desafio que vale a pena agora é dotar a França de um Orçamento" para o próximo ano. 

Numa publicação no X Gabriel Attal afirmou que "o primeiro-ministro foi reconduzido nas suas funções. É uma decisão do presidente da República", depois de ter denunciado um "espetáculo lamentável" no início da semana e admitido que já "não compreender mais as decisões do presidente da República". 


Ausências anunciadas no próximo Governo
O ministro francês do Interior demissionário, Bruno Retailleau, anunciou esta manhã que não fará parte do próximo Governo. Sébastien Lecornu disse "respeitar" a decisão de Bruno Retailleau. 
Ao início da tarde, o seu partido Les Républicains (Republicanos) anunciou que não participará no Executivo de Lecornu por não estarem reunidas as condições e a confiança necessárias "nesta fase". 



 "A Direção Política dos Republicanos reafirma a necessidade de dotar a França de um Orçamento: é por isso que os Republicanos serão responsáveis e não serão os artífices do caos", explicam em comunicado. 

