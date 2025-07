Reféns franceses detidos no Irão. Cécile Kohler e Jacques Paris acusados de espionagem para Israel

Os franceses Cécile Kohler e Jacques Paris, detidos no Irão há mais de três anos, foram acusados de "espionagem para a Mossad", os serviços de informações externas israelitas, por "conspiração para derrubar o regime" e "corrupção na terra", avança a Agência France Presse (AFP), citando uma fonte diplomática ocidental e o círculo próximo dos detidos. O anúncio surge uma semana depois de os familiares e advogados do casal terem exigido "provas de vida imediatas" na sequência do ataque israelita à prisão de Evin, em 23 de junho passado, onde estavam detidos.