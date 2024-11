Região de Kursk soma já 50 mil soldados russos, aventa Zelensky

Zelensky tinha já alertado noutras ocasiões que seria este o objetivo da ofensiva russa. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, centro de reflexão norte-americano,No entanto, uma nova avaliação dos Estados Unidos conclui que a Rússia reuniu os 50 mil soldados “- a sua principal prioridade no campo de batalha - permitindo a Moscovo exercer pressão em várias frentes em simultâneo”, refere oAlém disso, estarão a ser destacados nessa região militares norte-coreanos para ajudarem na iminente contraofensiva russa. Segundo a Ucrânia e os Estados Unidos, já foram enviados para a Rússia mais de dez mil soldados da Coreia do Norte.No seu discurso, Zelensky disse ter sido informado acerca das atividades russas pelo seu comandante-chefe, o general Oleksandr Syrsky, que na segunda-feira efetuou uma inspeção às unidades ucranianas destacadas em Kursk., declarou o presidente ucraniano.

O general Syrsky disse, por sua vez, que se não fossem as forças ucranianas dentro de Kursk, “dezenas de milhares de inimigos das melhores unidades de assalto russas teriam atacado” as posições ucranianas na região de Donetsk, um campo de batalha fundamental desde o início do conflito.

Guerra de drones



Na segunda-feira, Moscovo e Kiev acusaram-se mutuamente de, perto da cidade de Kurakhove, controlada pelos ucranianos.





Há vários meses que as tropas russas avançam lentamente nessa região em direção à cidade-chave de Pokrovsk, um importante centro de abastecimento para as forças ucranianas.

Entretanto, continua a troca de ataques com drones. Depois de, na segunda-feira, a Ucrânia ter lançado, na última madrugada a Rússia disse ter destruído na região fronteiriça mais 13 desses aparelhos lançados por Kiev.O envio de drones por Moscovo motivou, por sua vez, a Moldávia a convocar o embaixador russo no país para se queixar acerca de dois drones que foram abatidos sobre o seu território.

