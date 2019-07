Reino Unido. Captura de petroleiros pelo Irão é "inaceitável"

Graça Andrade Ramos - RTP19 Jul, 2019, 22:40 / atualizado em 19 Jul, 2019, 22:43 | Mundo

"Estou muito preocupado com esta apreensão de dois navios pelas autoridades iranianas no Estreito de Ormuz", disse Hunt aos jornalistas.







"Vou daqui a pouco para uma reunião do Gabinete Nacional de Segurança, (COBRA), para rever o que já sabemos e o que podemos fazer para garantir a rápida libertação dos dois navios", afirmou o governante britânico, que afasta, por agora, a opção militar para responder às ações iranianas, embora acene com "consequências".

A reunião do gabinete Cobra é a segunda de emergência do executivo britânico, em poucas horas.





Apesar das palavras de Hunt, o destino do Mesdar, de bandeira liberiana mas operado por uma sociedade britânica, mantinha-se envolto em incerteza ao início da noite.





As informações não confirmadas indicavam que, tal como o outro petroleiro e na mesma altura, o Mesdar se tinha desviado da rota internacional nas águas do Estreito de Ormuz, dirigindo-se também às costas iranianas.





Pelas 22h30 portuguesas, a empresa responsável pelo Mesdar confirmou que o petroleiro havia sido abordado por homens armados, pelas 16h30 GMT, mas que estes abandonaram o navio ao início da noite, tendo o petroleiro retomado o rumo original.







Ao início da noite de sexta-feira, a Guarda Revolucionária do Irão tinha confirmado apenas a apreensão do Stena. A agência oficial Tasnin adiantou também que o Mesdar não foi capturado, tendo recebido uma advertência por questões de segurança.

A abordagem



O Presidente norte-americano, Donald Trump, já confirmou estar em contacto com o Governo britânico, sobre a apreensão dos petroleiros.



Versão iraniana

O incidente desta sexta-feira dá-se num ambiente de alta tensão entre o Irão e os Estados Unidos, devido ao programa nuclear iraniano. Mal se soube do novo incidente na rota por onde transita mais de um quinto das remessas de petróleo mundiais, o preço do crude subiu 62 dólares.







A quatro de julho último, o Reino Unido apreendeu ao largo de Gibraltar um petroleiro iraniano, por suspeita de estaria a furar o embargo imposto pela União Europeia, levando crude para a Síria.







Teerão considerou este um ato de pirataria e prometeu retaliar "no momento oportuno". A 10 de julho, uma primeira tentativa de apreensão de um petroleiro britânico fracassou, devido à presença e ação pronta de vasos de guerra britânicos, enviados para o Golfo Pérsico para escoltar os navios.





Esta sexta-feira, o Ministério da Defesa britânico confirmava apenas a presença militar reforçada, sem dar explicações sobre o incidente.



, acrescentou Hunt.Os proprietários e administradores doemitiram durante a tarde um comunicado conjunto, afirmando que o seu navio foi "abordado por pequenos barcos não identificados e um helicóptero, quando navegava no Estreito de Ormuz em águas internacionais", com uma tripulação de 23 pessoas."Estamos atualmente impossibilitados de contactar o navio, que se está a dirigir para norte, para o Irão", acrescentou o texto assinado pela Stena Bulk e pela Northern Marine."O nosso embaixador em Teerão está em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano para resolver a situação e estamos a trabalhar de perto com os nossos parceiros internacionais", revelou.A televisão estatal do Irão afirmou que os Guardas da Revolução apreenderam o petroleiro britânicoa pedido das autoridades marítimas da província iraniana de Hormozgan, por este "não seguir as regras marítimas internacionais".De acordo com esta versão,O petroleiro foi depois levado para a área costeira e entregue às autoridades, para estas darem os passos legais necessários, acrescentou a televisão iraniana.O rastreamento do, um navio relativamente recente de 30 toneladas, mostrou-o a desviar-se abruptamente da rota que o levada até um porto da Arábia Saudita, e a dirigir-se para norte, para a ilha iraniana de Qeshm, onde os Guardas da Revolução têm uma base de grande dimensão.