Rubio em Budapeste. Estados Unidos e Hungria no início de uma "era dourada" com Orbán

"Estamos a entrar nesta era dourada das relações entre os nossos países, e não apenas pela afinidade dos nossos povos, mas também pela relação que se tem com o presidente dos Estados Unidos", disse Rubio.





Rubio foi recebido por Orban, um primeiro-ministro criticado por Bruxelas pelo seu apoio a Moscovo.







Na conferência de imprensa em Budapeste, após o encontro entre ambos, Rubio pareceu implicar que a "era dourada" mencionada estaria ligada à reeleição de Orbán, nas próximas eleições legislativas, marcadas para 12 de abril.

"O seu sucesso é o nosso sucesso"





O secretário de Estado dos EUA sublinhou, aliás, que o presidente norte-americano, Donald Trump, está empenhado no sucesso de Orbán, porque a sua liderança e relação com Trump são cruciais para os interesses dos EUA.

"Queremos que este país prospere. É do nosso interesse nacional, especialmente enquanto o senhor for o primeiro-ministro e o líder deste país", concluiu.

Aliado de Trump na Europa





As eleições de abril na Hungria revestem-se de grande importância, pelas implicações para a Europa e para o fortalecimento dos movimentos políticos conservadores e de extrema-direita, em caso de vitória de Orbán.



O primeiro ministro húngaro é um dos aliados mais próximos de Trump na Europa e não tem hesitado a opor-se a políticas da União Europeia em diversas questões, ao mesmo tempo que mantém relações cordiais com a Rússia e critica a Ucrânia.



Marco Rubio, também conselheiro de segurança nacional de Trump, cumpriu esta segunda-feira a segunda etapa de uma viagem de dois dias à Eslováquia e à Hungria, cujos líderes conservadores são próximos de Trump e críticos da União Europeia.



Em ambos os países, Rubio prometeu reforçar os laços numa altura em que as relações de Washington com os principais aliados europeus, como a França e a Alemanha, estão sob tensão.



Viktor Orbán, primeiro ministro húngaro, não teve dúvidas em garantir igualmente que os Estados Unidos e a Hungria podem falar sobre tudo, incluindo relações com a China.A visita de Rubio marca um clima de pré-campanha, numa altura em que Orban e o seu partido nacionalista, Fidesz, estão a perder nas sondagens para o centro-direita do Tisza e do seu líder Péter Magyar.Magyar será a maior ameaça a Orban desde que este chegou ao poder, em 2010.Surgir ao lado de Rubio, um crítico severo das estratégias seguidas por Bruxelas face à União Europeia, poderá dar um impulso a Orban, cuja campanha assenta no sentimento anti-UE dos húngaros.Rubio indicou ainda que Washington estaria disposto a ajudar Budapeste financeiramente, se necessário."O presidente Trump está profundamente comprometido com o seu sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso", disse Rubio, dirigindo-se a Orbán.