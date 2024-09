A Rússia anunciou que não estará presente na segunda ronda da cimeira para a paz convocada pela Ucrânia para novembro. Kiev, que não convidou o Kremlin para a primeira cimeira na Suíça em junho, anunciou em comunicado que a nova versão do plano que vai apresentar admite negociar diretamente com Moscovo.

Os 92 países que estiveram presentes na Suíça são esperados na nova reunião. A Rússia e a China deverão continuar de fora.



A nova versão do plano de paz só deverá ficar pronta no início de novembro, mas muito do conteúdo vai ser discutido com Joe Biden durante a visita de Zelensky aos Estados Unidos.