Rússia considera planos de reforço do exército alemão "muito preocupantes"

A Alemanha ativou pela primeira vez desde a II Guerra Mundial uma força militar permanente fora do país, com a instalação de uma unidade de blindados na Lituânia, com cinco mil efetivos até 2027.

Zelensky encontra-se com Merz em Berlim

Zelensky e Merz deverão também discutir os esforços da UE para pressionar Moscovo com um novo pacote de sanções.

c/ agências

"Muitos pensaram imediatamente nos períodos do século passado em que a Alemanha se tornou duas vezes a principal potência militar, e nos infortúnios que isso trouxe", acrescentou.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros já tinha tecido críticas ao chanceler alemão na terça-feira, referindo-se a Merz como “um exemplo da incompetência das lideranças da União Europeia ”."Já não há limites de alcance para as armas fornecidas à Ucrânia. Nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem por nós. Nem pelos norte-americanos”, afirmou Merz.e contrária às aspirações de Moscovo em alcançar "um acordo político". Lavrov, por sua vez, disse que esta foi uma “declaração atabalhoada” que mostra “a falta de competência das novas lideranças europeias”, considerando que a decisão já tinha sido tomada há muito tempo.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta quarta-feira a Berlim para se reunir com o chanceler alemão.O chefe de Estado ucraniano e o chanceler alemão deverão falar numa conferência de imprensa conjunta por volta das 13h30 (12h30 em Lisboa). Durante a tarde, Volodymyr Zelensky também se encontrará com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.Friedrich Merz tem sido um dos mais fervorosos apoiantes de Kiev.Desde que Trump regressou à Casa Branca, o apoio norte-americano à Ucrânia tornou-se incerto. Por este motivo, a Alemanha pode desempenhar um papel cada vez mais importante como o maior apoiante militar e financeiro da Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos.Sob o Governo de Olaf Scholz, a Alemanha recusou consistentemente enviar armas de longo alcance à Ucrânia, temendo uma escalada de tensões com a Rússia.Merz tem preferindo jogar com a "ambiguidade estratégica" e disse que a Alemanha não irá detalhar publicamente quais as armas que está a enviar para Kiev.