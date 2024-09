Rússia controla aldeia na região de Donetsk, forças ucranianas mantêm-se em Kursk

De acordo com a plataforma DeepState, as tropas russas também obtiveram ganhos marginais na vizinha Kostiantinivka, bem como em Grodivka e Galitsinivka, perto de Pokrovsk, e Pishchane, a sul de Kupiansk, na região de Kharkov.

Pokrovsk, Kurakhov e Kupiansk continuaram a ser os alvos prioritários da Rússia no sábado, de acordo com o último relatório do Estado-Maior do Exército ucraniano de hoje, com 52, 30 e 24 ataques lançados pela Rússia nessas áreas.

No total, a Rússia lançou 199 ataques ao longo da linha da frente na Ucrânia, o número mais elevado desta semana. A Rússia também lançou 96 bombas aéreas guiadas, 10 mísseis e 3.700 ataques de artilharia contra posições e povoações ucranianas no sábado.

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia perdeu 1.350 soldados mortos e feridos no sábado, bem como 10 tanques, 24 veículos de combate blindados e 22 sistemas de artilharia.

Um pequeno número de reservas russas que se destinavam a reforçar a sua pressão perto de Pokrovsk foram reposicionadas na região russa de Kursk, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos EUA, na sua última análise publicada hoje.

A pressão exercida pela incursão ucraniana na região de Kursk está a afetar as operações russas em todos os setores da linha da frente, concluem os analistas.

As forças ucranianas continuaram a efetuar ataques na região de Kursk no dia 31 de agosto, mas não houve avanços ucranianos confirmados ou reivindicados, observam ainda.

No sábado, o comando ucraniano das forças de drones divulgou um vídeo de um ataque que destruiu uma passagem de pontão na região de Kursk, presumivelmente no distrito de Glushkovo.

A logística militar russa através do rio Seim tem sido dificultada pela destruição de todas as pontes e pelos subsequentes ataques às passagens improvisadas pela aviação e artilharia ucranianas.

Os bloguistas militares ucranianos dizem que a Ucrânia continua a fazer progressos na região russa, enquanto a liderança do exército informou no sábado a captura de mais soldados russos, sem fornecer detalhes.