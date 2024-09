Scholz e Zelensky reúnem com a guerra na agenda

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se esta sexta-feira em Frankfurt, no oeste da Alemanha, no mesmo dia de uma reunião do grupo de contacto dos aliados da Ucrânia em Ramstein, uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha.

Segundo informações do semanário Der Spiegel, o chefe de Estado ucraniano irá também a Ramstein solicitar armamento adicional para defender a Ucrânia contra a invasão russa.



A presença de Zelensky pretende sublinhar “a gravidade da situação”, escreve a revista, depois de bombardeamentos russos intensivos terem abalado a Ucrânia, como o que ocorreu recentemente num instituto militar em Poltava, que fez pelo menos 55 mortos.



Desde o início da guerra, há dois anos e meio, os ministros da Defesa têm-se reunido regularmente em Ramstein para discutir com os responsáveis militares os esforços conjuntos para equipar a Ucrânia com material de guerra.