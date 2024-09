Seis mortos e 91 feridos nos ataques israelitas a subúrbios de Beirute

O Governo libanês tinha divulgado, num anterior relatório, dois mortos e 76 feridos, detalhando que as equipas de resgate estavam a procurar possíveis sobreviventes sob os escombros.

Sete edifícios foram destruídos pelos ataques, segundo o canal de televisão Al-Manar, afiliado do Hezbollah, movimento pró-iraniano que o Exército israelita revelou ter tido o seu quartel-general como alvo num "ataque preciso".

Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi alvo deste ataque segundo várias estações de televisão israelitas, que noticiaram a sua morte. Segundo uma fonte próxima do movimento xiita, Nasrallah saiu ileso.

O Hezbollah montou um cordão de segurança em redor do local, pedindo aos jornalistas que se afastassem.

As Forças Armadas de Israel (IDF) apelaram hoje à noite aos habitantes de várias zonas dos subúrbios a sul de Beirute, bastião do Hezbollah, para se retirarem imediatamente, publicando na rede social X mapas que localizavam vários edifícios potenciais alvos.

Pouco depois as IDF confirmaram ataques contra três depósitos de armas do Hezbollah escondidos sob edifícios no sul de Beirute.

As IDF destacaram também hoje à noite que não vão permitir que a República Islâmica do Irão entregue armas ao Hezbollah através do aeroporto de Beirute, garantindo que as áreas circundantes estavam atualmente a ser sobrevoadas por caças israelitas.

"Não permitiremos que voos inimigos carregados de armas aterrem no aeroporto civil de Beirute", garantiu o porta-voz do Exército, contra-almirante Daniel Hagari, num discurso televisivo.

Também hoje à noite o Hezbollah reivindicou ataques com `rockets` contra a cidade de Safed, no norte de Israel, em reação aos violentos ataques israelitas executados ao final da tarde no bastião do grupo xiita, nos subúrbios de Beirute.

Já as Forças Armadas de Israel (IDF) referiram, na rede social Telegram, que identificaram entre as 22:00 e as 22:25 (20:00 e 20:25 em Lisboa) 65 projéteis a atravessar o Líbano para território israelita.

"Alguns dos projéteis foram intercetados e foram recebidos relatórios sobre projéteis que caíram na cidade de Safed", destacaram as IDF, reportando projeteis nas regiões da Galileia Central, Baixa Galileia e Galileia Ocidental.

No início do dia, ataques aéreos israelitas já tinham sido registados em vários pontos do Líbano, com o Ministério da Saúde libanês a contabilizar mais de 720 vítimas mortais desde segunda-feira, quando Israel intensificou a ofensiva.

Estas operações militares de Israel seguem-se a quase um ano de guerra na Faixa de Gaza contra o grupo islamita palestiniano Hamas, aliado do Hezbollah.

As autoridades de Telavive argumentam que o grupo xiita ataca o seu país numa base diária a partir de posições do Líbano e as trocas de tiros já levaram à retirada de dezenas de milhares de pessoas da região da fronteira israelo-libanesa.

Esta semana, o comando das Forças Armadas israelitas indicou que está a preparar a possibilidade de uma invasão terrestre no Líbano, com vista a eliminar as capacidades ofensivas do Hezbollah e interromper o seu abastecimento de armas do Irão.