"Sérios riscos". Rússia aconselha cidadãos a evitarem viagens aos Estados Unidos

as viagens aos Estados Unidos da América, em privado ou por necessidade oficial, estão repletas de sérios riscos", alertou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, em conferência de imprensa.



"Aconselhamos os cidadãos a absterem-se de viajar para os Estados Unidos e para os seus Estados satélites aliados - incluindo, em primeiro lugar, o Canadá e, com algumas excepções, os países da União Europeia - durante estas férias", apelou.



Quer diplomatas russos como norte-americanos já alertaram que as relações entre Moscovo e Washington estão na pior fase desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Em causa estão as divergências sobre a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia.



A tensão aumentou no mês passado, depois de os EUA terem dado permissão a Kiev para usar mísseis balísticos de longo alcance para atacar território russo. Em resposta, Moscovo acenou com a ameaça de ataques nucleares.



Os EUA têm sido o maior apoiante da Ucrânia, atribuindo a esse país 62 mil milhões de dólares em ajuda militar desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.



Esta quarta-feira, a Rússia criticou também o empréstimo de 20 mil milhões de dólares concedido pelos EUA à Ucrânia, que será garantido pelos lucros obtidos com a apreensão de ativos russos.



"Trata-se de um desejo maníaco de prolongar a agonia do regime de Kiev, do próprio [presidente ucraniano Volodymyr Zelensky] e de todos estes negócios corruptos que o regime de [Joe] Biden criou em torno da situação na Ucrânia", declarou Maria Zakharova.



