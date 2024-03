Sobrevivente do Charlie Hebdo. Cartoonista francesa ameaçada de morte por desenhar a fome em Gaza

O cartoon publicado na segunda-feira, 11 de março, pelo jornal francês Libération mostra um homem esfomeado a correr atrás de ratos no meio de ruínas onde se vê um cadáver, enquanto uma mulher lhe bate na mão e chama a atenção:“T-t-t, não antes do pôr-do-sol!”.







Na sequência da publicação da caricatura sobre a fome no território palestiniano, a cartoonista Coco foi alvo de insultos e ameaças de morte por parte de internautas na rede social X, que escreveram em inglês: "Foge, foge puta... Vais ser fuzilada em breve. Toda a família morta". Outro acrescenta: "Deviam ter-te liquidado a 7 de janeiro", referindo-se ao ataque terrorista na redação do Charlie Hebdo em 2015. Desde então, que Corinne Rey vive sob proteção apertada.







O cartoon também foi condenado por deputadas do partido da extrema-esquerda francesa, A França Insubmissa (LFI, na sigla em francês). Na rede social X, Sophia Chikirou, escreveu que a cartoonista Coco “não vai ter o nosso ódio, mas merece-o”, enquanto Sarah Legrain, descreveu a caricatura como sendo “simplesmente nojenta”.







Je tenais à juste vous remercier pour tous vos nombreux soutiens.

Je ne répondrai à aucune itw pour l’instant, mais je vous remercie vraiment pour cette attention confraternelle. Je suis déjà concentrée sur mon prochain dessin, bien déterminée à continuer de faire mon travail. — Corinne (@cocoboer) March 13, 2024





Esta quarta-feira, 13 de março, as redações de vários meios de comunicação com os quais colabora, nomeadamente o Libération, Charlie Hebdo, 28 minutes e Arte manifestaram o seu apoio à cartoonista que já agradeceu "todo o apoio" e disse "não responder a nenhum tweet por enquanto" mas quis "agradecer muito pelas vossas palavras amáveis".



"Já estou a concentrar-me no meu próximo desenho, determinada a continuar o meu trabalho", escreveu na sua conta da rede social X.