Dias após as explosões terem semeado caos e pânico em várias cidades do Líbano, permanece o mistério de como milhares deforam armadilhados e detonados remotamente.





Durante a semana, as imagens dos pagers usados como explosivos foram associados à marca Gold Apollo, em Taiwan.







"O produto não é nosso. Apenas tinha a nossa marca", assegurou o presidente e fundador, Hsu Ching-kuang na quarta-feira. De acordo com o responsável, o modelo utilizado nas detonações foi fabricado pela B.A.C. Consulting, empresa sediada em Budapeste e com licenças para fabricar dispositivos da marca taiwanesa.



O ministro da Economia de Taiwan, Kuo Jyh-hueit, A DANS, agência estatal de segurança da Bulgária, adiantou esta sexta-feira que

Fundador da Gold Apollo interrogado

As autoridades de Taiwan procuram entretanto as ligações entre as cadeias globais de fornecimento de tecnologia e os dispositivos utilizados nos ataques no Líbano.O presidente e fundador da Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, foi interrogado pelas autoridades de Taiwan na noite de quinta-feira e foi depois libertado.Teresa Wu, a única funcionária registada da empresa Apollo System, também foi interrogada pelas autoridades na quinta-feira e posteriormente libertada.Em declarações à agência Reuters, um porta-voz do Ministério Público do distrito de Shilin, em Taipé, confirmou que duas pessoas foram interrogadas no âmbito da investigação em curso. Foram ainda realizadas buscas em quatro locais das respetivas empresas em Taiwan.“Vamos procurar determinar se houve algum possível envolvimento destas empresas de Taiwan o mais rapidamente possível, para garantir a segurança do país e do seu povo”, acrescentou.

Escalada do conflito

A súbita explosão dos dispositivos, esta semana, e o bombardeamento massivo de Israel esta quinta-feira, no sul do Líbano , são os mais recentes desenvolvimentos numa escalada do conflito que preocupa a comunidade internacional.

Os ataques desta semana comenfatizaram a importância de uma proteção das cadeias de abastecimento das empresas tecnológicas., afirmou James Grimmelmann, professor de Direito Digital e Informação na Tessler Family na Cornell Tech e na Cornell Law School, nos Estados Unidos, citado pela“É provável que considerem adicionar novas salvaguardas e verificações adicionais para que possam detetar e prevenir melhor atos como este”, acrescentou.Israel e o Hezbollah têm estado envolvidos num crescente conflito junto à fronteira comum, sobretudo desde o ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023 e a subsequente ofensiva israelita em Gaza.Perante as explosões que semearam o pânico entre os militantes do Hezbollah, o líder daquela milícia xiita, Hassan Nasrallah, ameaçou responder a Israel com um "castigo justo”.É neste contexto que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne esta sexta-feira de emergência , a pedido da Argélia.