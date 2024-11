Telefonema de Trump para Putin é "pura ficção", afirma porta-voz do Kremlin

A notícia foi avançada pelono domingo e esta segunda-feira e o Kremlin apressou-se a negar. Os assessores de Trump recusaram revelar o conteúdo das chamadas de Donald Trump, adiantando que muitos líderes mundiais já falaram com o novo presidente, que vai tomar posse em janeiro de 2025.Dmitry Peskov, principal porta-voz do Kremlin, também já abordou este assunto, negando que tenha havido sequer uma conversa.“É falso, é pura ficção. Isto é, simplesmente informação falsa. Não houve conversa”. Estas declarações vêm no seguimento de um encontro de Peskov com a imprensa russa, onde terá apontado sinais “positivos” da nova administração norte-americana numa altura em que Zelensky relembrou que sem a ajuda dos Estados Unidos a Ucrânia perderá a guerra.Muitos esperam que Donald Trump mantenha a posição da Administração Biden e fique ao lado da Ucrânia. Em Washington, o principal conselheiro da Defesa revelou que Biden vai apresentar a Trump uma análise no sentido de que um afastamento da Ucrânia fará crescer a instabilidade na Europa.Tanto a Rússia como a Ucrânia continuam a levar a cabo ataques mútuos com grandes ataques de drones. Ainda esta segunda-feira, de acordo com a BBC , pelo menos seis pessoas morreram e 21 ficaram feridos após um ataque russo em território ucraniano.“Todos os dias, todas as noites, a Rússia continua a lançar o terror [na Ucrânia]. Cada vez mais civis estão a tornar-se alvos. A Rússia apenas quer continuar a guerra e cada um dos seus ataques nega qualquer declaração de diplomacia por parte da Rússia”. Palavras de Volodymyr Zelensky na rede social X após mais um ataque russo.O presidente ucraniano voltou a pedir apoio da comunidade internacional e mais armas para travar os ataques russos. Enquanto isso, a Rússia continua a fazer avanços em território ucraniano. O ministro russo da Defesa anunciou que as forças russas conquistaram a vila de Kolisnykivka, em Kharkiv.Com a transição de poder nos Estados Unidos, países como a Alemanha acreditam que Vladimir Putin poderá aproveitar este período para cimentar ainda mais a sua posição na Ucrânia.