Tensão na Ucrânia. Rússia anuncia início de conversações bilaterais com os EUA em janeiro

Moscovo afirma ter concordado com o início de negociações com Washington a partir do início do próximo ano. Sergei Lavrov indica que o tema das conversações será o das "garantias de segurança" na Europa, incluindo a proibição de entrada da Ucrânia na NATO. A declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros surge no mesmo dia em que Vladimir Putin prometeu responder "com firmeza" a ações hostis por parte das potências ocidentais.