THAAD. Sistema antimísseis dos EUA pronto a ser instalado em Israel

THAAD é a sigla de Terminal High Altitude Area Defense – e significa em português "Terminal de alta altitude de defesa da área" (tradução livre).







É um sistema de mísseis antibalísticos do Exército dos Estados Unidos projetado para abater mísseis balísticos de alcance curto, médio e intermédio.





De acordo com um comunicado de domingo, o Pentágono confirmou que os EUA forneceram a Israel o sistema de longo alcance THAAD. É a mais recente ajuda militar de Washington a Telavive.





O THAAD, agora aperfeiçoado, foi desenvolvido para combater os ataques de mísseis Scud do Iraque durante a Guerra do Golfo, em 1991. Para alguns analistas, Washington quer testar se seu avançado sistema THAAD é útil contra os novos mísseis balísticos hipersónicos do Irão.





Com o equipamento, seguem também militares para operar o sistema, que entretanto já chegaram esta segunda-feira.





Características do sistema THAAD

O THAAD usa uma tecnologia que combina radar e a capacidade de intercetar mísseis balísticos intrusos de alcance curto, médio e intermédio alcance. Embora seja utilizado para a defesa terrestre, o sistema também pode atingir alvos fora da atmosfera.





Os mísseis do sistema THAAD têm um alcance de 150 a 200 quilómetros, e são produzidos pelo fabricante de defesa e aeroespacial dos EUA Lockheed Martin.





As armas de defesa THAAD não carregam uma ogiva explosiva, o que lhes permite atingir altitudes elevadas rapidamente. Em vez de explodir no impacto com mísseis balísticos ao neutralizá-los, os THAAD usam energia cinética – a energia gerada através da sua massa em movimento – para disparar o míssil e destruir o projétil invasor.

O sistema THAAD geralmente são compostas por 95 soldados, seis lançadores montados em camiões, 48 intercetadores – oito para cada lançador – um sistema de radar e um componente de controlo de disparo e comunicação.

As defesas aéreas de Israel atualmente usam três sistemas: o Iron Dome interceta mísseis de curto alcance de quatro a 70 quilómetros, o David's Sling interceta mísseis de médio alcance de 40 a 300 quilómetros e o Sistema Arrow interceta mísseis de longo alcance até 2.400 quilómetros de distância.





Os sistemas THAAD e Iron Dome podem trabalhar juntos para proteger de uma altitude mais alta e minimizar os danos de uma distância maior.





Segundo a estação televisiva Al Jazzera, o que o sistema THAAD não tem capacidade de afastar armas menores e mais simples, como drones usados por grupos como o Hamas e os houthis do Iêmen, isto porque os drones são pequenos e não atingem uma altitude elevada.



THAAD contra mísseis Fattah



"No último ataque iraniano, o Irão improvisou algo que nunca tínhamos visto antes", disse o analista militar Elijah Magnier, referindo-se ao ataque iraniano a Israel a 10 de outubro, quando foram disparados quase 200 mísseis sobre grandes áreas urbanas israelitas.



O Irão disparou os mísseis "em três corredores, ou três locais, tornando impossível para qualquer equipamento de defesa aérea intercetá-los a todos", salientou Magnier.



De acordo com a comunicação estatal iraniana os mísseis balísticos hipersónicos Fattah foram usados pela primeira vez no ataque a Israel.





O analista afirmou ainda que o Fattah é um míssil que os EUA nunca enfrentaram, e Washington quer "testar se o THAAD consegue intercetá-lo".