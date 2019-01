Theresa May sobrevive a moção de censura

Joana Raposo Santos - RTP16 Jan, 2019, 19:16 / atualizado em 16 Jan, 2019, 21:02 | Mundo





“Não encaro esta responsabilidade com leveza e o meu Governo vai continuar o seu trabalho para aumentar a prosperidade, garantir a nossa segurança e fortalecer a nossa união”, frisou.



A líder conservadora garantiu estar pronta para trabalhar com todos os membros parlamentares que assim o desejem de modo a poder cumprir com o Brexit.

Já o líder trabalhista Jeremy Corbyn relembrou que, “há uma semana atrás, a Câmara dos Comuns votou para condenar a ideia de um Brexit sem acordo” e defendeu que, antes de qualquer discussão acerca do caminho a seguir, o Governo deve dar garantias de que a ausência de acordo está fora de questão, pois tal seria uma “catástrofe” e resultaria em caos.



"Interesse nacional"



Durante o debate para a moção de censura, que antecipou a votação final, Theresa May fez um último apelo. “Neste momento crucial na história da nossa nação, uma eleição geral não é do interesse nacional”, assegurou.

“Iria aprofundar a divisão do país num momento em que é necessária união, traria caos quando precisamos de certezas e traria atrasos quando precisamos de seguir em frente, portanto acredito que a Câmara [dos Comuns] deveria rejeitar a moção” de censura, tinha apelado May.Ainda durante o debate, a primeira-ministra britânica sublinhou que, quando abrir as conversações entre os partidos para discutir uma nova abordagem ao Brexit, não irá aceitar a exigência do Partido Trabalhista de manter o Reino Unido numa união aduaneira com livre comércio.Ao integrar uma união aduaneira, onde o comércio é livre, o Reino Unido ficaria impedido de realizar os seus próprios acordos comerciais independentes.“Eu quero aquilo que o povo britânico votou”, explicou May. “Votaram pelo fim da livre circulação, votaram a favor de uma política de comércio independente, votaram pelo fim da jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia. Cabe a este Parlamento assegurar que cumprimos com isso”.O debate para a moção de censura foi também marcado por duras críticas à primeira-ministra, acusada de estar em negação relativamente à dimensão das dificuldades que tem enfrentado devido ao Brexit.Jeremy Corbyn declarou que o Governo “não reconheceu a escala da derrota que sofreu” na noite de terça-feira e defendeu que qualquer outro Governo teria já apresentado a demissão.“O problema é que a primeira-ministra parece estar a agir como se tivesse perdido [a moção que pedia o apoio ao Acordo de Saída] por 30 votos, e não por 230”, frisou a deputada trabalhista Yvette Cooper.O acordo para o Brexit foi rejeitado pelo Parlamento britânico na noite de terça-feira, com 432 votos contra e apenas 202 a favor. Entre os votos favoráveis, 118 foram de deputados do Partido Conservador de May.