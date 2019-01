Historic defeat for the PM and it has been obvious for months that it was coming. Enough time has been wasted. It is time to stop the Article 50 clock and put this issue back to electorate. Scotland voted to remain in the EU and we should not be dragged out against our will. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 15 de janeiro de 2019

A catastrophic failure of leadership by @Theresa_May. If she has any sense of honour then she will resign. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 15 de janeiro de 2019

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de janeiro de 2019

"Uma derrota histórica para a primeira-ministra e tem sido óbvio há meses que estava para acontecer. Foi desperdiçado demasiado tempo", escreve, por sua vez, a primeira-ministra escocesa."É a altura de parar o relógio do Artigo 50 e recolocar o assunto ao eleitorado. A Escócia votou por continuar na UE e não deveríamos ser arrastados para fora contra a nossa vontade", sublinha Nicola Sturgeon.O ex-número um do UKIP Nigel Farage, um dos rostos da campanha pela saída da União Europeia, recorre também à rede social Twitter para defender que Theresa May deveria ter apresentado de imediato a demissão."Se um acordo é impossível e ninguém quer o não-acordo, então quem vai ter finalmente a coragem de dizer qual é a única solução positiva?", questiona no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aludindo assim a um travão à saída do Reino Unido.