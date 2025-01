Trump acena com sanções caso Moscovo não assine cessar-fogo com Ucrânia

, escreveu Donald Trump.





“Não quero fazer mal à Rússia. Eu amo o povo russo e sempre tive um bom relacionamento com Vladimir Putin. Mas se não chegarmos a acordo rapidamente, não terei outra escolha senão aumentar impostos, tarifas e sanções sobre tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos”.



É mais uma promessa de sanções económicas à Rússia por parte de uma Administração norte-americana, de onde têm chegado várias sanções a produtos russos como metais e fertilizantes.



“Posto isto, vou fazer um grande favor à Rússia, cuja economia está em colapso, e ao presidente Putin. É preciso resolver isto agora e parar com esta guerra ridícula”, continuou o presidente norte-americano, que inicialmente prometeu terminar a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas após a vitória na Presidenciais.



Uma das primeiras declarações de Trump sobre a guerra na Ucrânia foi para relembrar que a Rússia assumiu que iria conquistar Kiev em poucas semanas e que o conflito leva quase três anos, pelo que é necessário chegar a um acordo de cessar-fogo. Trump afirmou também que Putin está a “destruir a Rússia”.



Como aponta a France Presse, Donald Trump afirmou que quer encontrar-se brevemente com Vladimir Putin mas não são ainda apontadas quaisquer datas para esse encontro. É um anúncio que chega numa altura em que o conflito se prolonga com as forças russas a avançarem sobre território ucraniano e a Ucrânia a agarrar-se a Kursk, tudo isto com custos incomensuráveis em vidas humanas.



A guerra prossegue com a dúvida sobre qual vai ser, verdadeiramente, a posição dos Estados Unidos, agora que Trump regressou à Casa Branca, podendo inverter de alguma forma a posição de principal aliado que tem sido de Kiev através de ajudas financeiras e militares.



Trump foi sempre crítico da ajuda norte-americana por parte da Administração Biden e falta saber se os americanos vão manter o auxílio ao país liderado por Volodymyr Zelensky.



Com as sanções impostas desde fevereiro de 2022, o Fundo Monetário Internacional prevê que a economia russa cresça apenas 1,4 por cento em 2025, depois três por cento em 2023 e 2024, crescimentos que contrariaram todas as previsões a Ocidente, onde se esperava um colapso para os lados do Kremlin.