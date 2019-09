Trump quer saber quem é a pessoa que o acusou

RTP30 Set, 2019, 11:02 | Mundo

“Como qualquer americano, eu tenho o direito de saber quem é a pessoa que me acusa. Especialmente quando este chamado denunciante vem falar de uma conversa perfeita com um líder estrangeiro de uma forma completamente distorcida e fraudulenta”, escreveu ontem Trump na sua conta do Twitter.





Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

, que confirmou procedimentos levados a cabo no sentido de conseguir um acordo para o referido informador testemunhar perante este órgão.“As suas mentiras aconteceram nas circunstâncias mais flagrantes e sinistras jamais vistas… Ele escreveu e leu coisas terríveis, então disse que era da boca do Presidente dos Estados Unidos. Quero que o Schiff seja interrogado ao mais alto nível por fraude e traição”, escreveu Trump.Face aos constantes ataques de que está a ser alvo por parte do Presidente,“Os acontecimentos da última semana aumentaram a nossa preocupação relativamente à possibilidade de a identidade do nosso cliente vir a ser revelada e que, assim, ele venha a ser colocado em risco”, refere a carta enviada pela equipa de defesa do funcionário que revelou alegadas irregularidades no comportamento de Trump durante um contato telefónico com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.A bateria dede Donald Trump surge após ter sido dado a conhecer o teor da queixa contra o Presidente norte-americano:, ao tentar convencer Volodymyr Zelensky a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, potencial rival na corrida do próximo ano, e o seu filho, Hunter Biden, que durante anos teve uma carreira de negócios na Ucrânia.Além do informador,, o que deverá acarretar fortes consequências.“Eu quero conhecer não apenas o meu acusador, que apresentou informação em segunda mão e terceira mão, mas também a pessoa que ilegalmente lhe passou essa informação, em larga medida incorreta. Estava essa pessoa a espiar o Presidente dos Estados Unidos? Grandes consequências”, escreve Trump na sua conta da rede Twitter.Trump afirmou antes que a pessoa que forneceu os elementos sobre o telefonema com Zelensky estava muito próximo do que é um espião., no que foi visto como uma forma de o Presidente tentar intimidar a fonte deste caso.