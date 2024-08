Turquia junta-se à África do Sul em processo de genocídio contra Israel

", acrescentou a fonte.Em maio, a Turquia declarou que tinha decidido juntar-se ao processo lançado pela África do Sul, que intensificou as medidas contra Israel por causa do ataque a Gaza, acrescentando que a sua proposta seguiria os preparativos legais necessários.

Em junho, a Espanha declarou que tinha pedido para intervir no processo junto do TIJ, o mais alto órgão jurídico das Nações Unidas, criado em 1945 para tratar de litígios entre Estados.

Israel tem repetidamente rejeitado as acusações de genocídio como infundadas, argumentando em tribunal que as suas operações em Gaza são de autodefesa e têm como alvo os militantes do Hamas que atacaram Israel em 7 de outubro.

Israel ordena retirada de residentes de Beit Hanoun

O exército israelita emitiu entretanto novas ordens de evacuação, esta quarta-feira, para uma zona no norte de Gaza que foi fortemente bombardeada no início da guerra, há cerca de dez meses.

Beit Hanoun, que fica perto da fronteira, foi um dos primeiros alvos do bombardeamento maciço e da invasão terrestre lançados após o ataque do Hamas de 7 de outubro, que desencadeou a guerra.

As forças israelitas têm regressado repetidamente às zonas onde as operações aéreas e terrestres anteriores causaram uma destruição generalizada, à medida que os militantes se reagrupam.

A grande maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada frequentemente dentro da estreita faixa costeira desde o início da guerra.



Centenas de milhares de pessoas estão a abrigar-se em campos de tendas lotados.